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Bilim / Teknoloji

Anonymous Gmail'i çökertti!

Twitter aracılığıyla birçok kişinin dile getirdiği konuya dair henüz yetkili isimlerden bir açıklama gelmedi

11 Aralık 2012 00:21

Gmail, akşam saatlerinde yaşanan sorundan ötürü çöktü. Dünya çapında etkili olan problem neticesinde kullanıcılar hesaplarına erişemezken, eş zamanlı  olarak internet tarayıcısı Chrome’da da kilitlenmeler başladı.

log.com.tr'de yer alan habere göre; Türkiye saati ile 19:00 sularında başlayan çökme problemiyle birlikte Gmail ve ona bağlı tüm e-posta hizmetlerine erişim sağlanamaz hale geldi. Sorun birçok bölgede etkili olurken, senkron çalışma sisteminden ötürü Chrome da kilitlenip hata vermeye başladı. Mail adreslerine girmek isteyen üyeler 502 server hatası ile karşılaştı. Twitter aracılığıyla birçok kişinin dile getirdiği konuya dair henüz yetkili isimlerden bir açıklama gelmedi. mail.google.com başta olmak üzere Google Drive, Google Takvim ve Google Docs platformlarıyla da bağlantı kesildi. Şu sıralar büyük ölçüde çözüldüğü görülen ulaşım sıkıntısının neden kaynaklandığı ise büyük merak konusu.

 

Saldırıyı Anonymous üstlendi

 

Eğer doğruysa, Twitter üzerinden @AnonymousPress hesabından yapılan açıklamaya göre saldırıyı ünlü hacker grubu Anonymous gerçekleştirdi. Google’ın 2 milyar dolarlık vergiyi ödememek için yaklaşık 10 milyar doları Bermuda’da tuttuğunu söyleyen Anonim, ”Hadi bunu da Bermuda’da beklet!” diyerek Gmail’e yoğun saldırı gerçekleştirdi.

 

 

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