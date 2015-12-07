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Bilim / Teknoloji

Anonymous’tan çağrı: 11 Aralık'ta IŞİD'le dalga geçiyoruz

Aktivist hacker grubu Anoymous, 11 Aralık’ta gerçekleştirmeyi planladığı ‘Operasyon IŞİD’ için yardım istedi

07 Aralık 2015 19:27

Anonymous, sosyal medya sayesinde propagandasını tüm dünyaya yayan ve binlerce destekçi kazanan IŞİD’i en iyi bildiği yoldan alt etmek için harekete geçti. Grup, IŞİD’i ‘ti’ye alan’ görseller ve öldürülen örgüt militanlarına ait fotoğrafların 11 Aralık’ta sosyal medyada dolaşıma sokulması için çağrı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, yayınlanacak görseller sayesinde hem IŞİD’le dalga geçeceklerini hem de örgütün yarattığı korku havasının önüne geçileceğini savunan Anonymous bir de açıklama yayınladı.

 

‘Korkunun ardına gizlenmeyeceğiz'

 

“IŞİD’i neden ‘trollediğimizi’ ve IŞİD’e karşı bu gösteriyi neden planladığımızı merak ediyor olabilirsiniz. Ama öncelikle IŞİD’in nasıl çalıştığını görmelisiniz” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “11 Aralık’taki bu kitlesel başkaldırının amacı korkmadığımızı göstermek. Korkunun ardına gizlenmeyeceğiz. Çoğunlukta olan biziz ve sayısal gücümüz ile farklılık yaratabiliriz. Ne kadar salak olduklarıyla dalga geçeceğiz.”

Anonymous’un çağrısında görsellerin Twitter’ın yanı sıra Instagram, Facebook ve YouTube’tan da paylaşılması istendi.

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