-ANONYMOUS'TAN ABD'DE İCRA MAKAMLARINA SALDIRI LONDRA (A.A) - 06.08.2011 - Bilgisayar korsanları grubu Anonymous, İngiltere ve ABD'de yandaşlarının tutuklanmalarına misillime olarak ABD'nin orta kesimiyle güneyinde 70 kadar icra makamının internet sitelerine saldırdı. Grup, ABD'de 70 civarında icra makamının internet sitelerini "hacklediklerini" ve e-postalar, kredi kartı ayrıntıları ve yerel icra makamlarından gelen diğer bilgiler dahil olmak üzere 10 GB'lık veriyi çaldıklarını açıkladı. Anonymous'un iddiası henüz resmen doğrulanmazken, Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri ve Mississippi gibi eyaletlerde çoğunlukla şerif bürolarına ait internet sitelerinin hedef alındığı görülüyor.