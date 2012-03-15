Anonymous'da gruplaşma sinyalleri

T24 - Anonymous'a bağlı bir yazılım ekibi, “eğitim amaçlı” olduğunu ileri sürdüğü Linux temelli işletim sistemini hayata geçirdi. Grubun diğer üyeleri ise Twitter üzerinden işletim sisteminin Truva atı virüsü içerdiği uyarısında bulundu ve sisteme kefil olmayacaklarını belirtti.

Anonymous OS Live adındaki işletim sistemi, Sourceforge sitesinden bedava indirilebiliyor. Sitede yayımlanan bir açıklamaya göre, Linux’un Ubuntu versiyonuna dayanan işletim sistemi, “eğitim amaçlı” ve aynı zamanda “internet sitelerinin güvenliğini kontrol etmek için” kullanılabiliyor.

İşletim sistemini yazan yazılım ekibi, bir Tumblr sayfası hazırlayarak, Anonymous OS live hakkındaki gelişmeleri ve güncellemeleri sunmaya başladı. Yazılım ekibi, işletim sisteminin şu ana kadar beş bin civarında indirildiğini açıkladı.

Arkasında kim var?

Anonymous OS’nin arkasında kimin olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bazı analistler, merkezi bir hiyerarşi sistemi bulunmayan Anonymous küresel siber korsanlık grubunda ayrı bir grubun çıktığını ve kendi işletim sistemlerini hayata geçirmiş olabileceklerini ifade etti. Kısaca, işletim sisteminin, Anonymous grubunun tüm üyeleri tarafından benimsenip benimsenmediği kesin değil.

Bu iddiaların üzerine, Anonymous’un bugün Twitter’dan attığı bir mesaj iyice kafaları karıştırdı. Tweet’de, “Anonymous OS’yi kullanmayın. Bu işletim sistemi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve kefil olamayız” ifadesi kullanıldı.

Bugün @Anonops adlı kullanıcının attığı bir diğer tweet’de ise “işletim sisteminin sahte olduğu ve truva atlarıyla kaynadığı” uyarısı yapıldı.

'Uyarılara kulak asmayın'

Twitter üzerinden yapılan uyarıların ardından, işletim sisteminin arkasında olan Anonymous üyeleri, endişleri gidermeye yönelik açıklamalar yaptı. Twitter’dan yayımlanan bir mesajda, “Linux ve açık kaynak dünyasındaki herkes, işletim sisteminde bir virüs yok... Eğer Anonymous OS’nin truva atlarıyl dolu olduğuna veya siber korsanlar ile kanun güçlerine arka kapı sağladığına inanıyorsanız, lütfen indirmeyin! Ancak Linux’un tehlikeli ve truva atı bulundurduğu yönünde dünyayı kandırmayın” denildi.