-ANONYMOUS'A ''BURSALI'' ŞOKU ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - Hamdi Çelikbaş - Türkiye'de 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen internete filtre uygulamasını gerekçe göstererek kamu kurumlarının yönelik ''siber saldırı'' tehdidinde bulunan Anonymous (Anonim) adlı hacker grubunun internet sitesi ''Bursalı'' adını kullanan bir Türk tarafından hacklendi. Bir süre önce Türkiye'deki bazı kamu kurumlarının internet sitelerine düzenlediği siber saldırılarla gündeme gelen Anonymous grubunun iletişim ağı olarak kullandığı ''anonnews.org'' adlı internet sitesinin bir bölümü ''Bursalı'' adını kullanan bir Türk hacker tarafından hacklendi. Sitenin hacklenen alt sayfalarına ''Hacked by Bursali'' imzasını atan Türk hacker, sayfa üzerine yerleştirilen ''yüzü görünmeyen kapüşonlu bir kişiye ait'' fotoğrafın alt bölümüne ''Bursalı hacker tarafından hacklendiniz'' notu bıraktı. Bu arada Anonymous üyelerinin siber saldırılar öncesi anlık iletilerle haberleştiği ''IRC'' kanalının da erişime kapanması dikkat çekti. -''IP ADRESLERİ ELE GEÇİRİLDİ'' İDDİASI- Öte yandan Anonymous'un Türkiye'ye yönelik siber saldırıları esnasında grubun yurt dışındaki liderlerine ait IP adreslerinin, sanal alemde ''The Bekir'' adıyla tanınan hacker tarafından ele geçirildiği iddia edildi. İddiaya göre ''The Bekir'' adını kullanan Türk hacker, Anonymous'un sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerindeki bir açığı tespit ederek, grubun İspanya'daki lider kadrosuna ait bilgisayarların IP adreslerini ele geçirdi. Bunun üzerine Bekir K, Anonymous'un yönetimine gönderdiği e-mail ile Türkiye'ye yönelik eylemlerin devam etmesi halinde ele geçirdiği tüm IP bilgilerini İnterpol ve İspanyol polisi ile paylaşacağı tehdidinde bulundu. Sanal alemi karıştıran iddia karşısında Anonymous'tan herhangi bir açıklama gelmezken, son haftalarda Türkiye'ye yönelik yurt dışı kaynaklı siber saldırıların ciddi ölçüde azalması dikkat çekti.