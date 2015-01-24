Anonymous, pedofiliye savaş açtı

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, aktivistlerden, pedofiliye karşı başlattıkları “Operation DeathEaters” (Ölü Yiyiciler Operasyonu) adlı kampanyaya destek vermelerini istedi. Hacker grubu, “operasyon” kapsamında uluslararası pedofili çetelerinin suçlarını belgeleyen delilleri toplamayı ve suçluları “adalete teslim etmeyi” planlıyor.

Russia Today’de yer alan habere göre, Anonymous, yaptığı açıklamada, “#OpDeathEaters’ın hedefi uluslararası, bağımsız ve mağdurların öncülük ettiği bir soruşturma yapmak. ABD federal ve devlet çalışanları pedosadist endüstriyi yürütüyor. Bünyelerinde polis, avukat, din insanları ve hükümet çalışanlarının bulunduğu çocuk kaçakçılığı çeteleri korunuyor ve birbirlerini gizliyorlar” ifadeleri kullanıldı. Hacker grubu, farklı pedofili vakaları arasında bağlantı kurmaya yardımcı olacak bir veri tabanı oluşturmayı hedeflediklerini belirtirken, bunun yalnızca ABD ve İngiltere’yle sınırlı kalmayacağını, küresel bazda bir çalışma yürüteceklerini vurguladı.

Üç aşamalı plan

Anonymous, yayınladığı videoda aktivistlere seslenirken, gönüllülerin üç aşamalı planın işlemesinde yardımcı olabileceği belirtildi. Buna göre, ilk aşamada bilgi toplanacak, ikinci aşamada bu bilgi olabildiğince geniş çevrelere yayılacak ve üçüncü aşamada da “düzgün soruşturma yürütülmemiş alanlara bağımsız ve uluslararası bağlantılı bir soruşturma” yapılacak.

#OperationDeathEaters, İngiltere’de Prens Andrew hakkında çıkan pedofili iddialarının ardından başlatıldı. Prens Andrew iddiaları reddetse de skandal büyümeye devam ediyor.