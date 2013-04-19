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Dünya

Anonymous artık canlı yayında

Anonymous, bağışçılardan ve Anonymous ürünlerinin satışından toplanan 54 bin 798 dolar'ı sitenin genel giderleri için kullanacak

19 Nisan 2013 15:57

Hacker grubu Anonymous, 'Your Anon News' adı verilen haber sitesinde dünya çapındaki sıradan insanlardan gelen haberleri yayımlayacak.

Dünya çapında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok devlet ve özel kurumun internet sitelerine düzenlediği saldırılarla adından bahsettiren hacker grubu Anonymous, şimdi de basına el attı.

Hacker grubu, 'Your Anon News' adı verilen haber sitesinde, uluslararası ajanslarından bağımsız olarak dünya çapındaki sıradan insanlardan gelen haberler yayımlanacak.

Yeni şafak gazetesinin haberine göre, bugüne kadar bağışçılardan ve Anonymous ürünlerinin satışından 54 bin 798 dolar toplandı. Bu paranın sitenin genel giderleri için kullanılacağı bildirilirken haberi yayınlanan kişilere telif ödenip ödenmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

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