'Anons'a Venedik'ten ödül!

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un yeni filmi "Anons", 75. Venedik Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı Anons'un başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaşıyor.

29 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinde aynı zamanda dünya prömiyerini yapan film, 1 Eylül Cumartesi günü Sala Darsena’da ilk kez sinemaseverlerle buluştu.

Anons'un festival kapsamındaki ikinci gösterimi ise 2 Eylül Pazar günü Pala Biennale’de yapıldı.