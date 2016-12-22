Anonim Hanım’ın kaleme aldığı 'Dilaltı' çok yakında raflarda

Anonim Hanım’ın kaleme aldığı Dilaltı, “Kitap, aşkın ve aklın özüdür” sloganıyla yola çıkan Minval Yayınları etiketiyle çok yakında raflarda yerini alacak.

"Zihninizin kemerlerini serbest bırakın" mottosuyla okuyucularıyla buuşmaya hazırlanan 'Dilaltı', "Karanlığın içinde gaipten gelen sesler kadar ürkütücü, taze heyecanlar aşılamaya aday, çıkışı olmayan bir karamsarlığa hiç beklenmedik ümitlerin eşlik ettiği bir kitap" sözleriyle tanımlanıyor.

Tanıtım Bülteninden

"Yenisini alacağım kendimin,

İyi bir markalısından

Kendime selam vermem

Orijinalimi bulursam.

Oysa ne çok istiyordum bir tek kendim olmayı

Kimse kırılmasın ve fazla sırıtmasın diye,

Diye diye diye anonim oldum...

Oysa ne çok seviyorduk,

Bir tek kendisi olmayı başaranları."



Eğlenceli, güldüren, düşündüren ve dahi düşün-dürten bir kitap “Dilaltı.” Anonim Hanım’ın kalemine hakim olamayıp arabeske çengel attığı yerlerde insanın gözlerini yaşartan, içini burkan sahici bir kitap “Dilaltı.” 32 kısım tekmili birden bir apartman ahalisinin insanlık halleri üzerinden matrak bir memleket panoraması… azıcık sevgi, azıcık vefa- cefa- sefa, azıcık yalan-dolan, azıcık edepsiz, azıcık delikanlı-mert, azıcık hayat, azıcık… okuyunca anlarsın…

Künye

Sayfa Sayısı: 288

Baskı Yılı: 2016



Dili: Türkçe

Yayınevi: Minval Yayınevi

fiyat: 16,06 TL