T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Anonim Hanım’ın kaleme aldığı 'Dilaltı' çok yakında raflarda

"Zihninizin kemerlerini serbest bırakın"

22 Aralık 2016 21:19

Anonim Hanım’ın kaleme aldığı Dilaltı, “Kitap, aşkın ve aklın özüdür” sloganıyla yola çıkan Minval Yayınları etiketiyle çok yakında raflarda yerini alacak.

"Zihninizin kemerlerini serbest bırakın" mottosuyla okuyucularıyla buuşmaya hazırlanan 'Dilaltı', "Karanlığın içinde gaipten gelen sesler kadar ürkütücü, taze heyecanlar aşılamaya aday, çıkışı olmayan bir karamsarlığa hiç beklenmedik ümitlerin eşlik ettiği bir kitap" sözleriyle tanımlanıyor.

Tanıtım Bülteninden

"Yenisini alacağım kendimin,
İyi bir markalısından
Kendime selam vermem
Orijinalimi bulursam.
Oysa ne çok istiyordum bir tek kendim olmayı
Kimse kırılmasın ve fazla sırıtmasın diye,
Diye diye diye anonim oldum... 
Oysa ne çok seviyorduk,
Bir tek kendisi olmayı başaranları."

Eğlenceli, güldüren, düşündüren ve dahi düşün-dürten bir kitap “Dilaltı.” Anonim Hanım’ın kalemine hakim olamayıp arabeske çengel attığı yerlerde insanın gözlerini yaşartan, içini burkan sahici bir kitap “Dilaltı.” 32 kısım tekmili birden bir apartman ahalisinin insanlık halleri üzerinden matrak bir memleket panoraması… azıcık sevgi, azıcık vefa- cefa- sefa, azıcık yalan-dolan, azıcık edepsiz, azıcık delikanlı-mert, azıcık hayat, azıcık… okuyunca anlarsın…

Künye

Sayfa Sayısı: 288

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Minval Yayınevi

fiyat: 16,06 TL

 

 

 

ETİKETLER

Anonim HanımDilaltı kitabıMinval yayınlarıyeni kitaplar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24