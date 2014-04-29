Anonim doğuma devlet desteği



Hamileliğini gizli tutan ya da kabullenmek istemeyen çok sayıda kadın, bebeğini dünyaya getirene kadar büyük bir ikilem içinde kalıyor ve farklı yerlerden yardım almaya çalışıyor. Almanya'da da benzer vakaların sayısı oldukça yüksek. Almanya Aile Bakanlığı da anonim doğumlarda yasadışı girişimleri önlemek amacıyla harekete geçti. 1 Mayıs itibariyle bu durumdaki hamile kadınların doğum yapmaları ve bebeklerine de yeni bir yuva bulabilmeleri için destek verilecek.

Hamileliğini gizlemek zorunda kalan ya da bebeğine sahip çıkamayan birçok kadın çıkmaza sürükleniyor. 'Köprüden atlamayı düşünen ya da otomobiliyle bir ağaca çarpma fikrini aklından geçirenler bile var.' Bu sözler, Berlin'deki Waldfriede Hastanesi'nde, anonim doğumlar konusunda destek sunan Gabriele Stangl'a ait. Stangl, 14 yıl önce hastane bünyesinde 'Bebek Beşiği' adlı girişime ön ayak oldu.

Bebek bırakılınca alarm çalıyor

Burada kimliklerini saklayarak doğum yapmak isteyen kadınlara ve bebeklerine destek sunuluyor. Hamile kadınların isimlerini açıklamadan bebeklerini kiliseye ya da saatlerce bulunamayacakları herhangi bir yere bırakmaları yerine, hastanede oluşturulan kapaklı küçük bir yatağa bırakmaları sağlanıyor. Bebeklerin buraya bırakılmasıyla alarm çalıyor ve bakıcılar gelip bebeği alıyor.

Öğretmen olan Stangl, aynı zamanda bir rahibe ve arabulucu. Anonim yollarla çocuğunu dünyaya getirmek isteyen kadınlarla doktorlar arasında bağlantı kuruyor, bebeklerin evlatlık verilebilmesini sağlıyor ve en önemlisi kadınları herhangi bir şeye zorlamadan, korkularını gidermeye çalışıyor.

Almanya'da 'Bebek Beşiği' gibi anonim doğumlara yardım eden oluşumların ve anonim doğumların şimdiye kadar yasal bir dayanağı bulunmuyordu. Anayasaya göre ise her çocuğun kökenini, kimliğini öğrenme hakkı bulunuyor. Bu nedenle Almanya'da şimdiye kadar göz yumulan anonim doğumlarla çocuğun temel hakkının elinden alındığını savunanlar var.

Kanunen yasak

Terres des Hommes yardım kuruluşunun sözcüsü Michael Heuer, anonim doğumlarla yasaların ihlal edildiğini savundu. Bir çocuğun kimliğinin anonim hale getirildiğine dikkat çeken Heuer, bunun kanunen yasak olduğuna dikkat çekti. Bir çocuk dünyaya getirildiğinde bir kaç gün içinde nüfusa kaydettirilmesi gerektiğini belirten heuer, çocuğun anne babasının kim olduğunun beyan edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Almanya Aile Bakanlığı yeni bir düzenlemeyle anonim doğumlara artık destek verecek. 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, hamile bir kadına isim ya da adres gibi kişisel bilgilerini vermeden, hastanelerde doğum yapma imkânı sunuluyor. Ancak bundan yararlanmak için hamile kadının öncesinde bir danışmanlık merkezine başvurması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle 16 yıl tanınıyor

Yeni düzenlemeyle hamile kadına 16 yıl kimliğini anonim tutması hakkı tanınıyor. 16 yıl sonrasında ise çocuğa, annesinin kimliğini öğrenme hakkı sunuluyor. Anonim doğum yapacak olan kadınların bilgilerini sadece danışma merkezinde, gizlilik kurallarına göre çalışacak yetkililere bildirmesi gerekiyor. Bilgilerin sonrasında derhal mühürleneceği ve koruma altına alınacağı belirtiliyor. Danışma merkezlerinde kadınlara, Almanca, İngilizce, Rusça, Türkçe ve Arapça dillerinde hizmet sunulacak.

Ancak Bebek Beşiği'nin kurucusu Gabriele Stangl, yeni düzenlemeye kuşkuyla yaklaşıyor. Stangl, "kadın baştan ismini vermek zorunda olduğunu biliyorsa, gelmez" diyor. Berlin'deki Walfriede Hastanesi'ndeki Bebek Beşiği'nden de hiçbir zaman vazgeçmek istemediğini söyleyen Stangl, yıllar önce doktor bulaşmak istemediğini söylediği için kendisinden ağlayarak yardım isteyen bir kadını geri çevirdiğini ve o gün bunu bir daha asla yapmayacağına dair kendi kendine söz verdiğini söyledi.