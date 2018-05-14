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Annesiz kalan oğlağı bir aile sahiplendi

Umut KARAKOYUN/İZMİR,  (DHA)- İZMİR’in Karaburun ilçesinde bir aile, dağ keçilerini sulamak için gittikleri Büyükada’da, buldukları bir oğlağı, yanlarına alarak işlettikleri lokantaya getirdi

14 Mayıs 2018 13:08

Umut KARAKOYUN/İZMİR,  (DHA)- İZMİR’in Karaburun ilçesinde bir aile, dağ keçilerini sulamak için gittikleri Büyükada’da, buldukları bir oğlağı, yanlarına alarak işlettikleri lokantaya getirdi. Bulduklarında henüz göbek bağı bile düşmeyen dişi oğlağa, \'Giritli\' adını veren Sepin ailesi, onu biberona koydukları keçi sütü ile besledi. Birkaç gün içinde kendine gelen oğlağa bağlanan aile, \'Giritli’ye çocukları gibi bakmaya başladı.
İzmir’in doğal güzellikleri ile dikkat çeken Karaburun ilçesinde yaşayan ve burada işletmeleri olan Sepin ailesi, her gün lokantalarının karşısında bulunan Büyükada’ya giderek, buradaki dağ keçilerine su veriyor. Keçilerin susuz kalmaması için tekne ile her gün adaya geçen Hakan Sepin (48), 23 Nisan’da gittiği bölgede, bu kez beklemediği bir durumla karşılaştı. Adada, bir oğlak bulan Hakan Sepin, çevresinde herhangi bir dağ keçisinin olmadığını görünce, oğlağı yanına alarak lokantaya getirdi. Henüz göbek bağı bile düşmeyen oğlağa \'Giritli\' adını veren Sepin ailesi, burada yavru keçinin bakımını yaptı.
Biberon yardımı ile satın aldıkları keçi sütünü minik oğlağa içiren aile, kendine gelen minik \'Giritli’yi daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Ancak Sepin ailesi, \'Giritli’den kopamadı. Sabah Büyükada’ya bırakılan yavru keçiye bakmak için akşam adaya giden Hakan Sepin, oğlağın aynı yerinde öylece beklediğini görünce yüreği onu o şekilde bırakmaya el vermedi ve Giritli’yi alarak yeniden lokantaya getirdi. Bütün gününü, Sepin ailesi ile birlikte lokantada geçiren oğlak, çalışanların da neşe kaynağı oldu. Sepin, \"Her gün keçi sütü ile besliyoruz. Sütten kesilip normal beslenmeye başladığında doğal ortamına yeniden bırakmayı düşünüyoruz fakat bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bizim bir parçamız gibi oldu\" dedi.
Şule Sepin de (45) küçük Giritli’nin ilk geldiği gün, onun doğal yaşam alanında daha iyi şekilde yaşayacağını düşündükleri için geri götürülmesi gerektiğini, annesinden ayrı şekilde yaşamasının doğru olmadığını düşündüklerini fakat daha sonra düşüncelerinin değiştiğini söyledi. Minik Giritli’nin artık kendi çocukları gibi olduğunu ifade eden Şule Sepin, oğlağın zaman zaman yaramazlık yaptığını ama onu çok sevdikleri için her şeyine katlandıklarını belirtti. Sepin, \"Onun ailesi artık biz olduk. O da artık ailenin bir üyesi\" diye konuştu.
Çiftin oğlu Canberk (21) de \'Giritli’ye gönülden bağlandığını ifade etti. \'Giritli’yi kız kardeşi gibi gördüğünü ve her sabah uyandığında ilk işinin onu kontrol etmek olduğunu kaydeden Canberk, \"Onu doğasına bırakmak bizim için zor olacak ama o ortamda yaşaması daha sağlıklı. Anne sütü ile beslenmesi gerekiyor ama annesi olmadığı için mecburen keçi sütü ile besliyoruz\" dedi. İşletmeye gelenler de oğlağa büyük ilgi gösteriyor. Bütün gün, işletme içerisinde koşan, oynayan Giritli, müşterilerin ve Sepin ailesinin neşesine neşe katıyor.

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