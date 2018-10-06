Annesiyle tartışan babasını öldüren çocuk adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, sürekli annesiyle tartıştığı iddiasıyla babası Murat U.\'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup öldüren H.U. (13), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak\'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocukları bulunan Aysun- Murat U. çifti, önceki gece tartıştı. 8\'inci sınıf öğrencisi H.U., iddiaya göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.\'nun sık sık tartışması nedeniyle dün sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.\'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı.

Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.\'nun öldüğünü belirledi. Cinayet Büro ekiplerinin ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi. Polis, H.U.\'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.\'nun cenazesi dün otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü\'nde ifadesine başvurulan H.U., bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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