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Yaşam

Annesiyle komşusunu öldürüp polisi aradı

22 Kasım 2009 22:58

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aynı evde 2 kadın, başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Kadınlardan birinin oğlunun cinayet zanlısı olarak arandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat'ı telefonla arayan bir kişi, Türkan Akbaba'nın (49) oğlu olduğunu, babasından boşandıktan sonra Karabağlar 4717 Sokak 4/2 numaralı dairede yaşayan annesi Türkan Akbaba ile komşusu Aysel Memişoğlu'nu, annesinin evinde öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Türkan Akbaba ile aynı yaştaki arkadaşı Aysel Memişoğlu'nu başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş buldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Türkan Akbaba'nın oğlunun arandığı belirtildi.

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