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Annesiyle birlikte cezaevinde tutulan Miraz bebek hastaneye kaldırıldı

Miraz bebek daha önce de cezaevindeki kötü koşullar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı

13 Ağustos 2017 11:30

Annesi Gülistan Diken Akbaba ile birlikte Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan 1 yaşındaki Miraz bebek rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Baba Cengiz Akbaba, Miraz'ın yüksek ateş nedeniyle önceki gece hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kendisine haber verilmesinin ardından Miraz'ı çocuk hastanesine götürdüğünü belirten Akbaba, Miraz'ın ateşinin bugün akşam saatlerine kadar düşmediğini belirtti.

Akbaba, Miraz'ın hastanede müşahade altında tutulduğunu aktarırken, anne Gülistan Diken Akbaba ise bebeğiyle birlikte hastaneye götürülmeyerek cezaevinde tutuldu.

Miraz bebek daha önce de cezaevindeki kötü koşullar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

 

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