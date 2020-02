Annesinin zoruyla gittiği hastanede beynindeki tümörü öğrendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde oturan Samet Büyükkurt (22), 4 yıl önce gözündeki değişimi fark eden annesinin zoruyla gittiği hastanede, beyninde 5 santimlik tümör olduğunu öğrendi. Bugüne kadar birçok hastaneye başvuran; ancak çare bulunamayan Büyükkurt\'un vücudunun sol tarafı felç oldu. Baba Murat Büyükkurt, özel hastaneden ameliyat için 40 bin lira istendiğini belirterek, \"Bu miktarı ödemem mümkün değil\" dedi.

Manavgat\'ta yaşayan Samet Büyükkurt, 4 yıl öncesine kadar bir yandan açık liseye devam edip, bir yandan da ailesinin turizme yönelik iş yerinde çalışarak, yaşamını sürdürüyordu. Yabancı dilini geliştiren ve turist rehberi olma hayali kuran Büyükkurt\'un gözlerinde başlayan rahatsızlık, hem kendisinin hem ailesinin hayatını altüst etti. Annesi Aynur Büyükkurt\'un (41) zorlamasıyla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne kontrole giden Samet Büyükkurt, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde Büyükkurt\'un beyninde, sinirlerin birleştiği noktada 5 santim büyüklüğünde tümör olduğu ve beynin sağ lobuna doğru büyüdüğü tespit edildi. Baba Murat Büyükkurt, tedavisi için oğlunu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ile Kahramanmaraş\'taki hastanelere götürdü. Bu hastanelerde kontrolü ve tedavisi yapılan Samet Büyükkurt\'un iyileşmediği, rahatsızlığı nedeniyle vücudunun sol tarafının felç olduğu anlaşıldı. Beynindeki tümör her geçen gün büyüyen ve yatağa bağımlı hale gelen Büyükkurt, rahatsızlığının yanı sıra son 1 aydır şiddetli baş ağrısı yaşamaya başladı.

BABASININ İŞLERİ BOZULDU

Oğlunun hastalığı nedeniyle işleriyle ilgilenemeyen Murat Büyükkurt (44), önce Kahramanmaraş\'taki tekstil atölyesini ardından bu atölyede ürettiklerini sattığı 2 mağazasını kapattı. Murat Büyükkurt\'un son mağazasının bulunduğu Manavgat\'taki iş merkezi de geçen yıl ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından yıkıldı. Baba Büyükkurt, işsiz kalınca 2\'si okul çağında 4 çocuklu aile, Ankaralı tanıdıklarının ilçede, tatil sitesindeki evinde aylık 250 liralık aidatı ödemek ve evin bakımını yapmak şartıyla oturmaya başladı. Murat Büyükkurt ve eşi Aynur Büyükkurt, oğullarının tedavisine destek için CİMER ve BİMER başta olmak çeşitli kurumlara başvurular yapmaya başladı.

\'4 YIL ÖNCE GÖZLERİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI\'

Anne Aynur Büyükkurt, oğlunun hastalığını basit göz rahatsızlığı sandıklarını belirterek, \"4 yıl önce Samet\'in gözleri değişmeye başladı. Rahatsızlığı gözlerinde fark ettik. Göz büyümesi başladı. \'Oğlum doktora git\' dedikçe o bana \'Bir şeyim yok\' dedi. Randevu aldık, Samet zorla hastaneye gitti. Göz doktoru bakar bakmaz \'Bunun benimle ilgisi yok, beyinle ilgili\' dedi. Oradan bizi AÜ Hastanesi\'ne yönlendirdi\" dedi.

\'AYAKLARI GERİLİYOR, KOLLARI GERİLİYOR\'

Oğlunun rahatsızlığının her geçen gün arttığını anlatan anne Büyükkurt, \"Şu anda yardımımızla kalkıp oturabiliyor. Lavaboya yardımımızla gidip gelebiliyor. Yemeklerini kendimiz kaldırıyoruz. Bir eliyle yine de yemeye çalışıyor. İlaçlarını kendim veriyorum. Ayakları geriliyor, kolları geriliyor. Eli açılmıyor, bazen kolu kalıyor. Kramp giriyor gibi haller oluyor\" diye konuştu.

\'AMELİYAT İÇİN 40 BİN LİRA HESAP ÇIKARDILAR\'

Baba Murat Büyükkurt ise AÜ Hastanesi\'nde çekilen MR sonucu doktorların, oğlunun beyninde tümör olduğunu söylediklerini belirtti. Büyükkurt, süreci şöyle anlattı:

\"Doktorlar durumunun riskli olduğunu söyledi. Ankara Gazi Üniversitesi\'ne gittik. Gazi Üniversitesi\'nde 5- 6 ay boyunca kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavisi oldu. Ondan sonra da rutin takip ediliyordu. Murat\'ın tedavisinin yapılması için ülke genelinde birçok ünlü doktorla görüştüm, Samet\'in teşhisinin konulmasından itibaren yapılan bütün tedavilerinin olduğu CD\'lerini bazen kendim götürdüm, para bulamadığımız zamanlarda ise arkadaşlarımız veya tanıdıklarımız vasıtasıyla kargoyla incelemeleri için doktorlara gönderdim. Manavgat\'ta bir doktor bize Ankara\'da başka bir doktoru önerdi. Gittik, o doktor sağ olsun ameliyat yapacağını söyledi. \'Beyindeki tümörün önce yüzde 80\'ini alırım. En azından çocuğumuz rahatlar. Daha sonra kalan kısmını nasıl yapabileceğimizi inceleriz\' dedi. Ameliyat için 24 Nisan\'a gün verdiler ancak ameliyatın yapılacağı hastane özel. Bana ameliyat için 40 bin lira hesap çıkarttılar. Bu miktarı ödemem mümkün değil.\"

Oğlunun hastalığa yakalandığı ve tedavisi için uğraştıkları 4 yıl boyunca işlerinin bozulduğunu ve iflas ettiğini aktaran baba Büyükkurt, şu anda oturdukları evin sahibinin bile kendilerinden kira almadığını, sadece aidatı ödediklerini söyledi.

\'BİRİNİN YARDIMI OLMADAN KALKAMIYORUM\'

Samet Büyükkurt ise bir an önce tedavisinin yapılarak, ayağa kalkacağı günleri beklediğini söyledi. Açık lisede okuduğunu, hastalığı olmasaydı turist rehberi olmayı hedeflediğini kaydeden Büyükkurt, hastalığı atlattıktan sonra bu hedefini gerçekleştirmek istediğini vurguladı. Samet Büyükkurt, \"Şu anda fiziksel olarak sol tarafım tutmuyor. Tuvalete bile gidemiyorum. Annem ve babam yardım ediyor. Birinin yardımı olmadan kalkamıyorum. Dışarı çıkıp gezemiyorum. Sol gözüm görmüyor, televizyon izleyemiyorum. Bazen kafamı dağıtmak için anneme televizyonu açtırıyorum; ama televizyona bakamıyorum, sadece sesini duyuyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI