Annesinin yazdığı veda mektubu yıllar sonra kızının ellerinde

İngiltere'deki bir ikinci el kitap dükkanında bulunan ve hayatını kaybetmek üzere olan bir annenin yıllar önce kızı için yazdığı veda mektubu, 15 yıl aradan sonra doğru ellere ulaştı.

Bugün 21 yaşında olan Bethany'e annesinin 15 yıl önce yazdığı mektup, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Durham kentinde bir sahaf dükkanına gelen kitabın arasından çıkmıştı.

"Bu kadar küçük bir şeyin insanı bu kadar duygulandırması inanılmaz bir his" diyen Bethany Gash, mektubu bulup kendisine teslim eden ikinci el kitap dükkanı sahibi Gordon Draper'a da teşekkür etti:

"Çoğu insan önemsemezdi. 'Eski püskü bir mektup işte' deyip geçerdi."

Bethany'nin annesi, mektupta hastalığının çok ilerlediğini anlatıyor ve kızına veda ediyordu.

"Eğer baban sana bu mektubu okuyorsa bil ki ben hayatımı kaybettim ve meleklerle birlikte yaşamaya, cennete gittim… Her zaman gökyüzünden seni izleyip iyi olduğundan emin olacağım… Umarım beni hiçbir zaman unutmazsın. Her zaman senin annen olacağım."

Mektubu Bethany Gash'e ulaştıran kitapçı Gordon Draper ise BBC'ye konuşurken "Böyle bir mektubun doğru ellere ulaşması dünyalara bedel" diyor.

Draper, "Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam" sözleriyle duygularını ifade ediyor.