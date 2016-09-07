T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Annesinin yazdığı veda mektubu yıllar sonra kızının ellerinde

İngiltere'deki bir ikinci el kitap dükkanında bulunan ve hayatını kaybetmek üzere olan bir annenin yıllar önce kızı için yazdığı veda mektubu, 15 yıl aradan sonra doğru ellere ulaştı.

07 Eylül 2016 14:41

İngiltere'deki bir ikinci el kitap dükkanında bulunan ve hayatını kaybetmek üzere olan bir annenin yıllar önce kızı için yazdığı veda mektubu, 15 yıl aradan sonra doğru ellere ulaştı.

annesinden aldığı son mektubu

Bugün 21 yaşında olan Bethany'e annesinin 15 yıl önce yazdığı mektup, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Durham kentinde bir sahaf dükkanına gelen kitabın arasından çıkmıştı.

"Bu kadar küçük bir şeyin insanı bu kadar duygulandırması inanılmaz bir his" diyen Bethany Gash, mektubu bulup kendisine teslim eden ikinci el kitap dükkanı sahibi Gordon Draper'a da teşekkür etti:

"Çoğu insan önemsemezdi. 'Eski püskü bir mektup işte' deyip geçerdi."

Bethany'nin annesi, mektupta hastalığının çok ilerlediğini anlatıyor ve kızına veda ediyordu.

"Eğer baban sana bu mektubu okuyorsa bil ki ben hayatımı kaybettim ve meleklerle birlikte yaşamaya, cennete gittim… Her zaman gökyüzünden seni izleyip iyi olduğundan emin olacağım… Umarım beni hiçbir zaman unutmazsın. Her zaman senin annen olacağım."

Mektubu Bethany Gash'e ulaştıran kitapçı Gordon Draper ise BBC'ye konuşurken "Böyle bir mektubun doğru ellere ulaşması dünyalara bedel" diyor.

Draper, "Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam" sözleriyle duygularını ifade ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BethanyDurhamBethany GashGordon DraperHerUmarımBBC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24