Annesinin yanından kızını kaçırdı

Antalya’nın Kepez ilçesinde hırsızlık için bir gecekonduya giren İdris Ö., annesinin yanında uyuyan Y.Ö.’yü (8) kaçırdı. Küçük kıza tecavüz ettiği öne sürülen İdris Ö. yakalandı



İdris Ö., ağustos ayında gece yarısı Adem Ö.’nün gecekondusuna hırsızlık yapmak için girdi. Adem Ö.’nün cep telefonunu alan İdris Ö., annesi Aysel Ö.’nün yanında uyuyan Y.Ö.’yü kucaklayıp götürdü. Olup bitenden habersiz uykuda olan Y.Ö., gözünü evlerinin 500 metre ilerisindeki bir inşaatta açtı. İddiaya göre, İdris Ö., Y.Ö.’ye tecavüz ettikten sonra evinin önüne bırakıp kaçtı. Y.Ö., uykularından uyanan anne ve babasına olup bitenleri anlattı. Aysel ve Adem Ö. çifti, polise başvurdu.



Adım adım takip



Polis, evden çalınan cep telefonunu teknik takibe aldı. Telefondan 26 Ağustos günü işadamı Cemal D.’ye bir tehdit mesajı gönderildi. Polise başvuran Cemal D., Ayşe H. adlı kadınla ilişkisi olduğunu, isimsiz tehdit mesajını da bu kadının erkek arkadaşı İdris Ö.’nün gönderdiğini iddia etti. Polis, İdris Ö.’ye ulaştı ve sorgusundan sonra tutuklandı.

Savcıya cezaevinden mektup gönderen İdris Ö., suçunu itiraf etti. İdis Ö., kız çocuğunu kaçırdığını ancak tecavüz etmediğini ileri sürdü. İdris Ö.’den alınan örnekler DNA testi için kriminoloji laboratuvarına gönderildi.

