Annesinin uğruna gemi kaptanlığını bıraktığı Dila'an 3 altın madalya

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Denizyolları İşletmesi\'nin ilk ve tek kadın kaptanı olan annesi Sedef Esra Ulutürk Dinç\'in kendisiyle daha yakından ilgilenmek için mesleğini bıraktığı otizmli Deniz Dila Dinç (15), Okullararası Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası\'nda 50, 100 ve 200 metre serbest stillerde birinci olup 3 altın madalya birden kazandı.

Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu Otizm Özel Eğitim 7\'nci sınıf öğrencisi Deniz Dila Dinç, geçen 27-29 Nisan tarihleri arasında Kırşehir\'de düzenlenen \'Okullararası Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası\'na katıldı. Dinç, şampiyonada 50, 100 ve 200 metre serbestte parkuru sonuna kadar tamamlayarak 3 birincilik elde etti.

Eskişehir\'e 3 altın madalya ile dönen Deniz Dila Dinç, İstanbul Deniz Otobüsleri\'nde (İDO) gemi makineleri uzak yol başmühendisi olan babası Nedim Dinç, kendisi için gemi kaptanlığı mesleğini bırakan annesi Sedef Esra Ulutürk Dinç ile kardeşi Derin Ela Dinç\'i (9) sevince boğdu.

Anne Sedef Esra Ulutürk Dinç, kızıyla gurur duyduğunu söyleyerek, \"Dila, yarışmada 3 altın madalya kazanarak bize çok büyük bir mutluluk yaşattı\" dedi.

KIZI İÇİN GEMİ KAPTANLIĞI MESLEĞİNİ BIRAKTI

TDİ Denizyolları İşletmesi\'nin o dönem ilk ve tek kadın kaptanı olduğunu belirten anne Sedef Esra Ulutürk Dinç, otizmli kızı Dila ile daha yakından ilgilenmek için 2006 yılında mesleğini bıraktığını söyledi. Anne Dinç, \"en son ikinci kaptan olarak çalıştığım TDİ\'ye ait devlet yolcu gemilerinde ilk ve tek kadrolu kadın kaptandım. 10 senelik denizcilik hayatım var. Çocuğumuz böyle olunca yanında olursak daha iyi yetiştirebileceğimizi düşünerek görevimden ayrıldım\" diye konuştu.

\'EVLAT HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR\'

İstanbul\'dan, 7 yıl önce kızının eğitimi için Eskişehir\'e taşındıklarını anlatan 2 çocuk annesi Sedef Esra Ulutürk Dinç şunları kaydetti:

\"1995 yılında İstanbul Kalamış Marina\'da Liman Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım. Ardından 1997 yılında 4\'üncü kaptan olarak özel bir yolcu gemisinde Ukrayna-İstanbul seferleri yaptım. 1999 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri\'nin ilk bayan güverte zabiti olarak TDİ Denizyolları İşletmesi\'nde işe başladım. 2000 yılında M/S Mavi Marmara Gemisi\'nde çalışırken kendisi de denizci olan eşimle tanıştık ve evlendik. 3 yıl sonra Dila doğdu. Çok güzel bir bebekti. İki buçuk- üç yaşlarında otizim tanısı kondu. Mesleğimi çok seviyordum, mesleğime aşıktım. Çok güzeldi. İlktim, tektim, başarılıydım. Güzel gidiyordu her şey. Fakat Dila\'ya otizm tanısı konulduktan sonra, evlat her şeyden önce geldiği için mesleğimi bırakmaya karar verdim. Mesleği bırakmasaydım, emekli olana kadar denizde çalışmayı düşünüyordum. Çünkü \'gemilerden beni ancak ölüm ayırır\' diyordum. Ama çok büyük konuşmuşum. Evlat her şeyin önüne geçiyor.\"

\'DİLA YÜZMEYİ ÇOK SEVİYOR\'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu\'nda görevli olan, Deniz Dila\'nın özel eğitim yüzme antrenörü Hatice Yumuk, \"Dila, yüzmeyi çok seviyor. Kırşehir\'de Okullararası Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası\'na katıldık. Çok fazla bir katılım vardı, zor bir müsabakaydı. Ama biz başardık. 50 metre, 100 metre ve 200 metre serbestte Dila, parkuru sonuna kadar tamamladı. Birinci olarak 3 altın madalya kazandı\" dedi.

