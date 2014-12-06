Annesinin 'tedavi ol' dediği eşcinsel doktor intihar etti

İngiltere’de Nazım Mahmud adlı eşcinsel doktor, annesinin ‘eşcinselliği için tedavi olmasını’ istemesi üzerine oturduğu çatı katından atlayarak intihar etti. Mahmud’un, Müslüman olan ailesinin tepkisinden çekindiği ve onu reddedeceklerini düşündüğü için gay olduğunu sakladığı ifade edildi.

Birgün’de yer alan habere göre, geçtiğimiz Şeker Bayramı’nda Birmingham’da oturan ailesini ziyaret eden Mahmud, annesine eşcinsel olduğunu ve 13 yıldır Matthew Ogston ile nişanlı olduğunu açıkladı. Ziyaret sonrasında, Londra’nın West Hampstead bölgesinde nişanlısı ile birlikte oturduğu evine dönen Mahmud intihar etti. Daha önce depresyon ya da bir ruhsal sorun yaşamayan Mahmud’un intiharından önce ilaç aldığı saptandı.

'Psikiyatriste gitmesini istemiş'

34 yaşındaki Mahmud’un ölümüne ilişkin görülen davada konuşan nişanlısı Ogston, “Mahmud’un annesi, eşcinselliğe bir tedavi bulabilir gerekçesiyle onun bir psikiyatriste görünmesini istemiş. Bunun üstesinden gelinebilir bir durum oldukları düşündüler” dedi. Ogston, nişanlısının kendini öldüreceğine dair bir izlenim vermediğini vurguladı.

Mahmud’un kendini öldürdüğü hükmünü resmileştiren yargıç Mary Hassell, “2014 yılında bile bir insanın yaşam tarzı nedeniyle kabul görmeyeceğini düşünmesi ve intihar etmesi son derece acı” ifadelerini kullandı.

Pratisyen hekim olan Mahmud aynı zamanda bir estetik kliniğinde çalışıyordu.