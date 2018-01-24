Annesinin öldüğü kazada yaralanan sürücü de kurtarılamadı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen, annesi Fatma Yavuz\'un (60) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Özer Yavuz (38) da kurtarılamadı. Özer Yavuz\'un ağır yaralı kızının tedavisi ise sürüyor.

Kumluca\'ya bağlı Belen Mahallesi Maysara mevkiinde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, İlyas Dikici\'nin kullandığı 07 DFK 43 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özer Yavuz\'un kullandığı 07 TP 672 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, İlyas Dikici ile diğer araçtaki Özer Yavuz, babası Hasan Yavuz (61), annesi Fatma Yavuz, eşi Elvan Yavuz (36), çocukları Simay Ayça Yavuz (15) ve Belinay Asi Yavuz (6) yaralandı. Yaralılar Kumluca ve Finike\'deki hastanelerde tedaviye alındı. Fatma Yavuz dün gece götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı halde Kumluca\'daki özel bir hastaneye götürülen Özer Yavuz\'un da gece yaşamını yitirdiği belirtildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi süren Belinay Asi Yavuz\'un ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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