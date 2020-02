Annesinin mezar kaidesini seramikten yaptı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYALI seramik sanatçısı Fecrin Nur Öngören, 2 yıl önce yaşamını yitiren annesi Fatoş Öngören\'in mezarını \'Anneler Günü\' hediyesi olarak seramikle çevreledi.

Seramik sanatçısı, şair ve yazar Fecrin Nur Öngören, rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllar tedavi gören annesi Fatoş Öngören\'i 2016 yılında kaybetti. Annesiyle aynı evi paylaşan, ölümünden sonra da hayatı değişen sanatçı Fecrin Nur Öngören, seramik sanatçısı Tacim Alparslan\'a ait Taç Seramik Atölyesi\'nde çamuru şekillendirerek, annesinin mezarını sanat eserine dönüştürmeye karar verdi. Öngören, mezarın duvarını ve kaidesini hamur gibi yoğurduğu killi çamura şekil vererek çalışırken, üzerlerine de doğayı ve hayvanları seven annesinin isteğini yerine getirip, kuş ve çiçek figürleriyle süsledi. Öngören, fırında pişirerek, sertleştirdiği duvar taşlarını renklendirip, parçalar halinde Andızlı Mezarlığı\'na taşıyarak, monte etti. Annesinin çok sevdiği papağanı \'Yakup\'u da unutmayan sanatçı, mezarın kaidesine kabartma harflerle \'Fatoş Hanım Yakup Bey\'in Anneannesi\' yazdı.

Mezarın etrafındaki ağaçların gövdesini de süsleyen Fecrin Nur Öngören, \"Annem, yaşamdan keyif alan, sanatın her dalını çok seven, hastalığını hatırlamamak için eğlenmesini bilen, çevresinde çok sevilip, sayılan bir kişiydi. Günlerce uğraşıp, mezarını sanat eserine dönüştürdüm. Amacım, ona çok güzel bir Anneler Günü hediyesi hazırlamaktı; hayallerim gerçek oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım\" diye konuştu.

Anneler Günü\'nde annesi Fatoş Öngören\'in mezarı başında dua okuyan Fecrin Nur Öngören, annesinin emanetleri olan \'Yakup\' ile \'Yiğit\' adlı papağanlara da gözü gibi bakıyor. Öngören, \"\'Yakup\', anneme çok düşkündü. Yanından ayrılmasını hiç istemezdi. Şimdi sürekli annemi soruyor, \'Annem nerede, annem gelsin yanıma\' diye sesleniyor\" dedi.

