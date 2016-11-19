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Yaşam

Annesinin meme kanserini yendiği gün kendisine lösemi teşhisi kondu

"Topuklu ayakkabıyla gittiğim hastaneden ağlayarak çıktım"

19 Kasım 2016 15:39

22 yaşındaki Afra Demirel, meme kanseri tedavisi gören annesinin taburcu olduğu gün lösemi olduğunu öğrendi. Demirel "Bir kabus gördüğümü düşündüm” dedi.

Karar'da yer alan habere göre, Aydın'da üniversite öğrencisi Afra Rabia Demirel’e meme kanseri nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören annesinin taburcu edildiği gün lösemi teşhisi konuldu. Genç kadın yaşadıklarını anlattı:

"Annem kanser olduğunda üniversite 1’inci sınıf öğrencisiydim. Bu yüzden okulumu dondurdum. Annem bir yıl boyunca bu hastalıkla savaştı. Geçen eylül ayında sonuçları temiz çıktı ve ‘Taburcu olabilirsiniz’ dediler"

Önce grip olduğunu söyleyen Demirel “Normalde gribi çabuk atlatırdım. Ama hastalığım bir türlü geçmedi. Gün geçtikçe halsizleştim. En son bacaklarımda morluklar çıkmaya başlayınca bir şeylerin ters gittiğini anladım” dedi. Lösemi olduğuna inanamayan Demirel “Annesine aşık bir kız olarak aynı kaderi yaşayacağımıza hayatta inanmazdım. 1 Eylül 2016 topuklu ayakkabıyla gittiğim hastaneye ‘Dönüşte arkadaşımla buluşacağım’ düşüncesiyle girdiğim doktorun yanından ağlayarak çıktım. Önce inanamadım beynim algılamakta güçlük çekti” dedi. Anne Beylühan Demirel de “Kızım, hastalığım boyunca hep yanımdaydı, şimdi ben onun elinden tutuyorum” ifadelerini kullandı.

 

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