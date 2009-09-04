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Kültür-Sanat

Annesinin kızı

Madonna, 12 yaşındaki kızına yeni 45’liği Celebration’ın videosunda rol verdi.

04 Eylül 2009 03:00

Madonna, 12 yaşındaki kızına yeni 45’liği Celebration’ın videosunda rol verdi. Rengârenk bluzu ve siyah taytıyla sahneye çıkan Lourdes, annesi gibi yetenekli olduğunu gösterdi

Madonna, 12 yaşındaki kızı Lourdes’e yeni 45’liği Celebration için çekilen videosunda rol verdi. Rengârenk bluzu ve siyah taytıyla dört dakikalık videonun sonlarına doğru sahneye çıkan Lourdes, dans konusunda en az annesi kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Kızıyla ilk videosunda Madonna, ayrıca bir ilke daha imza atıp, yakın zamanda Portofino’da beraber tatil yaptığı 22 yaşındaki manken sevgilisi  Jesus Luz’u öperken görülüyor. Jonas Akerlund tarafından yönetilen bu video, 3 eylüle kadar internetten bedava indirilebilecek.  Geçen hafta Romanya’da verdiği konserde zor anlar yaşayan Madonna, internette izlenme rekorları kıran bu video sayesinde moral toplamışa benziyor.

Öte yandan, Madonna, altı yıl aradan sonra Tel Aviv’deki ilk konserini önceki gün verdi. Kendisini izlemeye gelen 50 bin kişiye seslenen Madonna, İsrail’in, dünyanın enerji merkezi olduğuna inandığını belirterek, “Hep birlikte bu yerde uyum içinde yaşayabilirsek, barış içinde yaşayabileceğimize de inanıyorum” dedi. Musevi dinindeki Kabala öğretileriyle ilgilenen Madonna’ya, İsrail ve Filistinli bazı gruplardan, İsrail’de konser vermemesi için çağrı yapıldı.

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