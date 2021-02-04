Annesinin karnında albüm yaptı

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ABD'li bebek Luca Yupanqui, annesinin karnında albüm yapan ilk insan olmaya hazırlanıyor.

Annesi ve babası da müzisyen olan Yupanqui'nin rahimdeyken çıkardığı sesler elektrotlar ve "biyosonik MIDI teknolojisi" sayesinde kaydedildi. Yupanqui'nin çıkardığı titreşimleri bu teknoloji kaydederken synthesiserlar seslendirdi.

Yupanqui'nin velileri kayıtların daha sonra bazı yerlerden kesildiğini söylerken, "Olabildiğince az müdahale etmeye çalıştık. Luca'nın sesi en saf formunda ulaşsın istedik" dedi.

"Sounds of the Unborn" isimli albüm 2 Nisan'da yayınlanacak.