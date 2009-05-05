Annesinin hayatını kurtardı

Şofbenden zehirlenen annesini 4 yaşındaki Eylül kurtardı.

Küçük kız annesinin ağzına parmağına koyarak nefes almasını sağladı. Eylül "Annemin elini hiç bırakmadım" dedi...



Diyarbakır'da annesinin hayatını kurtaran küçük Eylül hem yaşadığı ilde hem de ailesi tarafından kahraman ilan edildi. Anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki Eylül Özekinci evde çizgi film izlerken annesinin banyodan dakikalarca çıkmadığını fark etti. Küçük kız kapıyı açtığında annesini yerde baygın yatarken buldu. Eylül hemen ezbere bildiği numaradan babasını aradı. Babası telefonda küçük kıza neler yapması gerektiğini söyledi.



Babasının dediklerini yaptı



Eylül önce annesinin gözlerini kontrol etti. Ardından babasının talimatıyla parmağını annesinin ağzına koyarak genç kadının nefes almasını sağladı. Bütün bunlar olurkan baba Umut Özekince ambulansı arayıp eve yönlendirdi. Sağlık görevlileri eve geldiğinde küçük kızı annesinin elini tutarken buldu. Anne Berna Özekinci hastaneye kaldırıldı. Doktorlar "Anne bize 3-5 dakika geç gelseydi. Maalesef kendisini kaybederdik" dedi.



Baba Umut Özekinci, "Eylül beni aradı ve annesinin baygın yattığını söyledi. Eylül'e annesinin elini tutmasını ve gözünü açmasını söyledim. ‘Açmıyor babacığım’ dedi. Zehirlenme vakası aklıma geldiği için parmağını annesini ağzına koymasını istedim. Geldiğimde annesinin başında ve elinde telefon ile bekliyordu. Annesini Eylül kurtardı" şeklinde konuştu. Anne Berna Özekinci'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.



Sanki annem beni çağırdı



4 yaşındaki Eylül Özekinci yaşadıklarını şöyle anlattı:"Çizgi film izliyordum. Sanki annem beni çağırdı. Sonra babamı aradım. Annem bayılmıştı. Babamla beraber doktor amcalar geldi ve annemi götürdüler. Hiç korkmadım sadece babamın dediklerini yaptım."



