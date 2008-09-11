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Yaşam

Annesinin hayatını kurtaran bebek

İngiltere'de 11 aylık bebek, çalan cep telefonuna cevap vererek, baygın olan annesine ambulans gelmesini sağladı.

11 Eylül 2008 03:00

Braintree Essex bölgesi’nde oturan 20 yaşındaki ayan Elizabetg Boyle, koridorda bayıldı. Annesi baygın yatarken, çalan telefonu açan minik Amelia, ahizenin diğer ucunda olan anneannesine peş heşe ‘Kim o?’ ve ‘Anneanne’ diyerek uyardı. Kızı yerine minik kızın çalan cep telefonuna cevap vermesi üzerine terslik olduğunu anlayan büyükanne Linda Wight, derhal acil yardım numarısı olan ‘999’u arayarak durumu polise bildirdi. Eve gelen ambulans Boyle'yi baygın bir şekilde yerde yatarken buldu. Acil müdahale yapılan annenin sağlığının iyi olduğu sadece baygınlık geçirdiği belirtti.

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