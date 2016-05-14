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Annesinin gözleri önünde kurşunlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Saldırıyı yapan kimliği belirsiz kişiler olayın ardında otomobille kaçtı

14 Mayıs 2016 12:09

Mersin Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Kandemir Yaluk, Adana’da annesiyle birlikte evlerinin bulunduğu apartmana girmek üzereyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Annesinin gözleri önünde vurulan ve vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Yaluk, kaldırıldığı hastanede öldü.

DHA’nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Annesi Aysel Yaluk ile gece gezmesinden gelen Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencisi Kandemir Yaluk, evlerinin bulunduğu apartmanın bahçesine girdiği sırada kimliği belirsiz kişi ya kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Yaluk, kanlar içinde yere yığılırken, annesi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlar siyah bir otomobil ile kaçtı.

 

“Yalan vallahi yalan, o ölemez”

 

Gözlerinin önünde oğlunun vurulduğu gören anne Aysel Yaluk, "Oğlumu vurdular" diye feryat etmesi üzerine komşuları dışarı çıktı. Ancak saldırgan kaçtı. Ağır yaralanan Yaluk, ihbar üzerin sevk edilen ambulans ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygumala Merkezi’ne kaldırıldı.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden ve çok kan kaybeden Yaluk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanenin acil servisi önünde bekleyen yakınları, ölüm haberini duyduktan sonra sinir krizleri geçirdi. Oğlunun adını haykıran anne Yaluk, "Yalan, vallahi yalan. O ölemez" diye feryat etti. 

Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanılan tabancaya ait 5 kovan bulan polis, katil zanlısını yakalamak için başlattığı çalışmalara çok yönlü olarak devam ediyor.

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