Annesinin evlenmesine dayanamadı

Bolu'da 32 yaşındaki annesi Gülderen Özbınar’ın kendisinden 38 yaş büyük Hakkı Dinç ile evlenmesine üzülen 11 yaşındaki Murat Gülen nikah salonunun önünde fenalaştı. Kalp spazmı geçirdiği belirtilen Murat Gülen hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.



Karaçayır Mahallesi’nde oturan 2 çocuk annesi Gülderen Özbınar, yaklaşık bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandı. Gülderen Özbınar 6 ay önce arkadaşlık kurduğu 70 yaşındaki Hakkı Dinç ile evlenmeye karar verdi.



Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda dün aile dostlarının katıldığı sade bir törenle Gülderen Özbınar ikinci kez, Hakkı Dinç ise ilk defa evlenmenin mutluluğunu yaşadı. Ancak Gülderen ve Hakkı Dinç çiftinin mutluluğu kısa sürdü. Nikahın bitmesinin ardından annesinin kendinden yaşça büyük Hakkı Dinç ile evlenmesine üzülen Murat Gülen, bahçede fenalaşarak yere yığıldı.



Murat Gülen nikah salonunun bahçesinde yerde titreyerek yatarken nikah memurluğunda görevli personel, 112 Acil Servis’i aradı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibi küçük çocuğa ilk müdahalede bulundu. Murat Gülen, Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve EKG'si çekildi. Kalp spazmı geçirdiği belirlenen Murat Gülen, burada kardiyoloji uzmanı olmadığı için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Murat Gülen gördüğü tedavinin ardından bu sabah taburcu edildi. (dha)

