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Yaşam

Annesinin evde tek başına bıraktığı çocuk, pencereden yardım istedi

Konya'da pencere önünde annesini bekleyen çocuk başını korkuluklarına dayayarak uyuyakaldı

16 Eylül 2017 19:17

Konya´da annesinin üzerinden kapıyı kilitleyip evde tek başına bıraktığı 5 yaşındaki Suriyeli Rami, birinci kattaki demir parmaklıklı evlerinin penceresindeki sinekliği yırtıp çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri ağlayan çocuğun yanında beklerken, 2 saat sonra gelen annesi kapıyı açarak oğlunun yanına girdi.

DHA'nın haberine göre olay, Selçuklu İlçesi Ferit Paşa Mahallesi Bakış Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Annesinin kapıyı kilitleyip tek başına bıraktığı Suriyeli Rami, evlerinin penceresindeki sinekliği yırtıp çevredekilerden yardım istedi. Demir parmaklıklı pencere kenarına oturup ağlayan çocuğu görenler durumu polise bildirdi. Mahalle sakinleri pencere kenarında bekleyen çocuğa annesinin geleceğini söyleyerek sakinleştirmeye çalışırken, çocuğun başını pencere korkuluklarına dayayarak uyuduğu görüldü.

Olay yerine polisin gelmesi beklenirken, elinde poşetlerle ve diğer çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla gelen anne kilitlediği kapıyı açarak evde bekleyen çocuğunun yanına girdi. Annenin küçük Rami evde uyuduğu için yanına almadığı ve tek başına bıraktığı ifade edilirken komşuları annenin daha önce de çocuklarını kilitleyip yardım almaya gittiğini söyledi.(DHA)

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