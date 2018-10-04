Annesinin emekli maaşıyla çektiği film ödül kazandırdı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 55\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Antalya Film Festivali\' kapsamında yapılan \'Antalya Film Forum\'da \'kısa film ödülü\' verilen \'Fotoğraf\'ın yönetmeni Ozan Takış (33), filmi annesinin emekli maaşı ile çektiğini söyledi.

Bankada çalışırken istifa ederek, yönetmenliğe başlayan Ozan Takış, ilk kısa filmi \'Uyanış\' ile \'Cannes Film Festivali Short Film Corner\'ın seçki bölümünde, katalogda yer aldı. Filmlerini çekerken parasal destek bulamayan Takış, 1 yıl içinde 3 kısa filmini de annesinin emekli maaşıyla çekti. Takış, kısa filmi \'Fotoğraf\' ile katıldığı \'55\'inci Uluslararası Antalya Film Festivali\' kapsamında düzenlenen \'Antalya Film Forum\'da \'kısa film ödülü\'nü elde etti.

Yazmaya 13 yaşında başladığını anlatan Ozan Takış, \"Varoluşsal sancılarım içime sığmamaya başladı. Bunun üzerine tüm acımı, derdimi, sevincimi sinemayla anlatmaya karar verdim. İlk filmimi çekmeden önce bir bankada çalışıyordum. Bir gün daha fazla dayanamadım ve istifa ettim. Ardından aslında kendimi anlattığım \'Uyanış\' kısa filmini çektim\" diye konuştu.

FİLM SİYAH BEYAZ

Filmlerinde daha çok toplumsal olayları konu edindiğini aktaran Takış, \"Yaşadığımız sıkıntıları ve kaybettiğimiz şeyleri sinemayla anlatmayı tercih ettim. 13 yaşındayken çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden Ahmet Yıldız\'ı anlatmak adına \'Şekire Pembu\' isimli bir kısa film daha çektik. Son olarak dünya savaşlarını konu alarak göçmenliği anlattığım \'Fotoğraf\' kısa filmini çektik. Filmin tamamı siyah beyaz ve hiç diyalog yok\" dedi.

\'100 LİRAYI HALA SAKLIYORUM\'

Çektiği kısa filmlerle birçok ödül kazanan Ozan Takış, \"İlk kısa filmim \'Uyanış\'ı çekerken cebimde sadece annemden almış olduğum 100 lira vardı. Tüm zorluklara rağmen filmi çektik ve o gün cebimde olan 100 lirayı hala saklıyorum. \'Uyanış\' kısa filmiyle Cannes Film Festivali Short Film Corner\'a seçki bölümünde katalogda yer aldık. Rusya\'da düzenlenen Eurasia International Monthly Film Festivali\'nde \'en iyi erkek oyuncu\' ödülü, Danimarka\'da düzenlenen International Monthly Film Festivali\'nde \'en iyi kısa film\' ödülünü kazandık\" diye konuştu.

\'ANNEMDEN EMEKLİ MAAŞINI İSTEDİM\'

Filmlerini çekmek için kimseden ekonomik destek bulamadığını anlatan Takış, \"Fotoğraf kısa filmini çekmeye başlayacağım zaman kimseden destek göremedim. Maddi destek toparlayabilmek için internet sitelerinde hesap açtım. Ancak kimseden ne geri dönüş alabildim ne destek bulabildim. Son olarak filmi çekmek için annemin emekli maaşını istedim. Aslında 3 film de annemin emekli maaşıyla çekildi\" dedi.

\'FİLM FORUM BÜYÜK TECRÜBE\'

\'Antalya Film Forum\'a katıldığı için mutlu olduğunu belirten yönetmen Ozan Takış, \"Antalya Film Forum\'a katılmak benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Burada çok daha iyi yapımcılarla tanışarak, onlarla çalışmak her yönetmenin istediği bir şey. Antalya Film Forum çok iyi ilişkiler kurabileceğim bir alan. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum\" diye konuştu.

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