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Yaşam

Annesinin cesediyle 7 yıl birlikte yaşadı

Şaşkına dönen mahalleli "Ceset nasıl kokmadı, hayretler içerisindeyiz" dedi

31 Temmuz 2012 23:04

Fatih'te 46 yaşındaki Nazan Öncel'in, 7 yıl önce hayatını kaybeden annesinin cesedini, bugüne kadar yatağında sakladığı ortaya çıktı.

Şehremini’de bir apartmanın en üst katında oturan Nazan Öncel dün bozuk olan buzdolabını satmak için hurdacı Hasan Çetinkaya’yı evine çağırdı. Eve giden Çetinkaya, üzerinde yorgan örtülü kanepeyi de almak istedi. Nazan Öncel’in itirazına rağmen yorganı kaldıran Çetinkaya, tamamen çürümüş, kemikleri kalmış cesedi görünce dışarı kaçıp polise haber verdi. 
 
Eve gelen polisler 88 yaşındaki annesi Emine Öncel’i 7 yıl önce vefat ettiği yatağında olduğu gibi bekleten Nazan Öncel’i gözaltına aldı. Üzerinde hırkası bulunan kemikler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. 
 
Şaşkına dönen mahalleli "Ceset nasıl kokmadı, hayretler içerisindeyiz" dedi. Nazan Öncel’in akli dengesinin yerinde olmadığı, 20 yıl önce ölen babasından bağlanan 275 TL yetim aylığı ile geçindiği bildirildi.
 
 

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