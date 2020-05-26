'Annesinin boynunu döner bıçağıyla kesti' iddiası

Edirne'de annesini ormanlık alanda taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla başını kestiği iddia edilen oğluyla birlikte şüpheli diğer iki kişinin ifadeleri ortaya çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde oturan Fatma Günay'dan, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.



Köylüler ve oğlunun da katıldığı arama çalışmaları sonuç vermeyince devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi. Yapılan aramalarda Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında cesedi bulundu.

Boğazı kesilerek öldürülmüş

Jandarmanın yaptığı incelemede Günay'ın boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetle ilgili kadının oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A. ve Jülide A.'yı gözaltına aldı.



Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Günay ile Ercüment A ve Jülide A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Midem bulanınca yüzümü çevirdim"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen canileri ifadeleri de ortaya çıktı. Cinayet kurbanı Fatma Günay'ı ormanlık alana götürdüğünü itiraf eden şüphelilerden J.A., olaydan bir gün önce Aykut Günay'ın kendisini bıçakla tehdit ettiğini söyledi.

Korktuğu için Fatma Günay'ın evine giden ve onu ormanlık alana götürdüğünü anlatan J.A. ifadesinin devamında şunlara yer verdi: "Ormana gittik ve Aykut önümüze çıktı. Annesinin kafasına defalarca taşla vurmaya başladı. Midem bulanınca yüzümü çevirdim.



Daha sonra döner bıçağıyla kafasını kesti. Benim de işaret parmağımı keserek akan kanı annesinin başına akıttı. Daha sonra cesedi sürükleyerek kanala attık ve farklı yollardan köye döndük."

"Tarlalar bana miras kalacak"

İfadesinde 6 haftadır Aykut ile aynı evde yaşadıklarını söyleyen E.A. da olay gecesi yan odada Aykut'un telefon görüşmesi yaptığını ve 'Ben senin için her şeyi yaparım göze alırım ve aldım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar miras bana kalacak' diye konuştuğunu ifade etti.

Aykut Günay suçlamaları kabul etmedi

Annesinin cinayetinden şüpheli J.A.'nın sorumlu olduğunu iddia eden Aykut Günay, ailece eskiye dayalı husumetlerinin bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. (İHA)