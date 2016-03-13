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Yaşam

Annesinin ayakkabıyla dövdüğü çocuk, babasıyla şikayetçi oldu; anne oğluna 3 ay yaklaşamayacak

Anaokulu müdürü annenin ceza almasının ardından veliler de şikayetçi oldu

13 Mart 2016 15:58

İzmir'de 10 yaşındaki oğlunu ayakkabıyla dövdüğü gerekçesiyle ceza alan anaokulu müdürü anne üç ay boyunca oğlunun bulunduğu yere yaklaşamayacak. Eğer anne bu karara uymazsa hapis cezası ile cezalandırılacak. Oğul Y.B.'nin yaşadıklarını anlattığı babasıyla birlikte polise gidip annesinden şikâyetçi oldu.

İzmir Selçuk’ta iddiaya göre anaokulu müdürü olarak görev yapan ve eşinden ayrı yaşayan F.B., 10 yaşındaki oğlu Y.B.’nin okula gitmek için hazırlanmasını istedi. Ancak küçük çocuk yavaş hareket edince, anne önce ayakkabıyla ardından da eliyle Y.B.’nin bacaklarına iki defa vurdu. Y.B., yaşadıklarını anlattığı babasıyla birlikte polise gidip annesinden şikâyetçi oldu.

Emniyet ve İzmir Barosu avukatları da Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa koruma kararı verilmesini istedi. Mahkeme, anne F.B.’nin 3 ay boyunca oğlunun bulunduğu okul ve eve yaklaşmamasına karar verdi. F.B.’nin karara uymaması halinde hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme, çocuğun da geçici olarak babasının yanında kalmasını kararlaştırdı.

 

Veliler tedirgin oldu

 

Olayın duyulmasının ardından 150 öğrencinin bulunduğu okulun velileri de, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurdu. Veliler dilekçelerinde “Şiddet uygulayan okul müdürü bir anne, bizim çocuklarımıza da zarar verebilir. Zarar veren öğretmen veya görevliyi koruyabilir, tedirginiz.

Müdürün, çocukların iyiliği için başka okula atanmasını ve psikolojik tedaviye yönlendirilmesini istiyoruz” dedi. Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı ise olayı şöyle değerlendirdi: “Okul müdürü hanım son zamanlarda ailesiyle ilgili sorunlar yaşamış. Bu sorunlar hiçbir öğrenci ve veliye yansıtılmamış. Şu ana kadar bize gelen resmi şikâyet yok. Eğer okul, öğrenciler ve veliler hakkında rahatsızlık olursa gereğini yaparız. Veliler rahat olsun.”

 

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