Annesinin Amazon hesabından 2 bin 618 dolar değerinde Sünger Bob dondurması sipariş etti; yüzlerce insan aileye destek için birleşti

T24 Dış Haberler

ABD, New York'ta 4 yaşında bir çocuğun ailesinden gizli olarak Amazon üzerinden 2 bin 618 dolar değerinde Sünger Bob dondurması sipariş etmesini konuşuyor.

Yerel basına göre Brooklyn'de yaşayan Noah Bryant, teyzesinin evine içinde toplan 918 adet dondurma olan 51 kutu dondurma sipariş etti.

Amazon, siparişleri geri almayacaklarını belirtti, ancak dondurma için harcanan 2 bin 618 doları Bryant ailesinin seçeceği bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayacaklarını açıkladı. Bryant ailesi için açılan bir destek sayfasına ise 11 bin dolardan fazla bağış yapıldı.

Bryant ailesi, bu bağışların Noah'nın eğitimi için kullanılacağını belirtti.

Anne Jennifer Bryant GoFundMe sayfasında, "Otizm spektrum bozukluğu ile yaşayan bir çocuğun annesi olarak bütün ek bağışların Noah'nın eğitimi ve diğer ihtiyaçları için kullanılacağını söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim" yazdı. Bağış sayfası orijinal olarak ailenin yüklü dondurma harcamasını karşılayabilmesi için açılmıştı.