T24 LogoT24 Logo
Dünya

Annesinin 14 yaşında grup sekse zorladığı genç kadın, yaşadıklarını kitaplaştırdı

Annabelle Forest isimli genç İngiliz kadın, 7 yaşından beri cinsel istismara maruz kalmış

22 Eylül 2014 15:39

7 yaşından beri cinsel istismara maruz kalan ve 14 yaşından beri annesi tarafından grup sekse zorlanan Annabelle Forest isimli genç İngiliz kadın, yıllar sonra yaşadıklarını yazdığı kitapta anlattı.

14 yaşındayken annesinin üyesi olduğu Satanist cemaatin üyeleri ile annesi tarafından grup sekse zorlanan talihsiz kadın, 17 yaşına geldiğinde ise, Satanist cemaat üyeleri tarafından seks işçisi olarak çalıştırılmış.

Aradan geçen yılların ardından Forest, yaşadığı zor günleri yazdığı "The Devil on the Doorstep" isimli bir kitapta topladı.

İngiltere’de piyasaya sürülen kitaba göre, Forest, 11 yaşında annesinin erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradıktan sonra annesi tarafında yüzlerce defa kendisiyle ve başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlanmış.

Yaşadığı o günlerde hayatına son vermeyi düşündüğü anların olduğunu belirten talihsiz kadın, yazdığı kitabın kendi durumunda olan başka çocukları kurtarmasını umut ediyor.

Annesinin erkek arkadaşının cinsel istismarına uğrayan ve hamile kalan Forest, 2011 yılında doğum yaptıktan sonra evden kaçmış ve sonrasında annesi ve erkek arkadaşı tutuklanmıştı.

ETİKETLER

anneanabelle forest14 yaş7 yaşingiliz kadıncinsel istismarkitaplaştırdıstanist cemaatgrup sekszorla ilişkithe devil on the doorstep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24