Annesinin 14 yaşında grup sekse zorladığı genç kadın, yaşadıklarını kitaplaştırdı

7 yaşından beri cinsel istismara maruz kalan ve 14 yaşından beri annesi tarafından grup sekse zorlanan Annabelle Forest isimli genç İngiliz kadın, yıllar sonra yaşadıklarını yazdığı kitapta anlattı.

14 yaşındayken annesinin üyesi olduğu Satanist cemaatin üyeleri ile annesi tarafından grup sekse zorlanan talihsiz kadın, 17 yaşına geldiğinde ise, Satanist cemaat üyeleri tarafından seks işçisi olarak çalıştırılmış.

Aradan geçen yılların ardından Forest, yaşadığı zor günleri yazdığı "The Devil on the Doorstep" isimli bir kitapta topladı.

İngiltere’de piyasaya sürülen kitaba göre, Forest, 11 yaşında annesinin erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradıktan sonra annesi tarafında yüzlerce defa kendisiyle ve başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlanmış.

Yaşadığı o günlerde hayatına son vermeyi düşündüğü anların olduğunu belirten talihsiz kadın, yazdığı kitabın kendi durumunda olan başka çocukları kurtarmasını umut ediyor.

Annesinin erkek arkadaşının cinsel istismarına uğrayan ve hamile kalan Forest, 2011 yılında doğum yaptıktan sonra evden kaçmış ve sonrasında annesi ve erkek arkadaşı tutuklanmıştı.