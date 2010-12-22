Annesini taciz eden komşusunu öldürdü

T24 - Samsun'da evlerine gelip annesi, Güller B.'ye tecavüz etmek isteyen komşuları Cemil Karakurt'u tabancayla öldüren 16 yaşındaki F.B. hakim karşısına çıktı.

Samsun'un Canik İlçesi Gölalan Köyü'nde Ağustos ayından meydana gelen olayda, iddiaya göre eşinin kendisini terk etmesinden 47 yaşındaki Hamit B.'yi sorumlu tutan Cemil Karakurt, aralarında husumet bulunan ailenin evine gitti.

Kapıyı açan eşi Güller B.'ye, “Karım senin kocanla ilişkisi yüzünden beni terk etti. Yuvamı yıktınız. Namus meselesi neymiş size göstereceğim” diyerek başka bir odaya doğru sürekleyip tecavüz etmek istedi.

Güller B.'nin bağırıp yardım istemesi üzerine uyanan oğlu F.B. komşuları olan Cemil Karakurt'u tabancayla ateş ederek öldürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.B. tutuklandı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dün ilk kez hakim karşısına çıkarılan F.B., babası Hamit ile öldürdüğü Cemil Karakurt'un eşi hakkında köyde dedikodu çıktığını anlatırken şöyle dedi: “Cemil, eşinin kendisini terk etmesinden dolayı babamı suçluyordu.



"Bana da küfür etti"

Aramızda husumet vardı. Sabah, annemin çığlık seslerine uyandım. Seslerin geldiği odaya girince Cemil'i annemin elbiselerini çıkarmaya çalışırken gördüm. Annemi bırakmasını istedim. Bana da küfür etti. Ben de ölen amcamdan kalan ruhsatsız tabancayı alarak tekrar odaya döndüm.

Annemi bırakmasını tekrarladım. Aldırmayınca 1 el ateş ettim. Annemi bırakıp benim üzerime gelmeye başladı. Korkuyla ateş etmeye devam ettim. Onu öldürmesem anneme tecavüz edecekti.”



"Senin kocan karımı nasıl yaptıysa"

Duruşmada tanık olarak dinlenen anne Güller B. olay günü eşi ve büyük oğlunun işte olduğunu söyleyerek, “Zil çalınınca kapıyı açtım. Cemil Karakurt, üzerime saldırdı.

‘Senin kocam benim karımı nasıl yaptıysa ben de seni yapacağım’ diyerek beni sürekleyerek odaya soktu ve elbiselerimi çıkarmaya başladı. Boğuşurken çığlık atmaya başladım.

Bu sırada oğlum geldi. Beni bırakmasını istedi. Bırakmayınca da tabancayla ateş etti. Oğlum onu öldürmeseydi bana tecavüz edecekti” diye konuştu. Dava tanıkların dinlenmesi için ertelendi.