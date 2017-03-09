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Yaşam

Annesini sürekli dövdüğü için üvey babasını öldüren kadına 'meşru müdafaa' beraati

Fatma Türkan, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu

09 Mart 2017 14:28

Annesine sürekli şiddet uygulayan üvey babasını öldüren 20 yaşındaki Fatma Türkan'ın davasında mahkeme olaya meşru müdafaa dedi.

Vatan'ın haberine göre, Bursa’da annesi Cemile Vural’ı (39) sürekli dövdüğü gerekçesiyle üvey babası Nihat Vural’ı (41) tek bıçak darbesiyle öldürmekten 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatma Türkan’ın(20) karar duruşması yapıldı. Tutuksuz yargılanan genç kızın gelmediği son duruşmada, Mahkeme Başkanı Kemal Yılmaz, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılıp hakkında haksız tahrik indirimi yapılmasını isterken, bu konudaki görüşünü hazırlanacak gerekçeli kararda ifade edeceğini söyledi. Diğer iki hakim ise anne Cemile Vural’ın ifadesi ve toplanan delilleri dikkate alarak oy çokluğu ile cinayetin meşru müdafaadan işlendiği kanaatine varıp Fatma Türkan hakkında beraat kararı verdi.

Annemi dövüyordu

Sanık Türkan olay günü yaşananları, “Annemi sık sık dövüyordu. O gün bu kez bir elinde jilet, diğerinde ise makas vardı. Hatta makası annemin boğazına dayamıştı. Annemi kurtarmak istedim bu kez bana tokat attı. Kendimi kaybettim. Masanın üzerinde bulunan bıçağı alıp bir kez salladım. Yaralanmıştı. Amacım onu öldürmek değildi. Pişmanım” diye anlatmıştı.

 

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