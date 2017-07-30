Annesini silahla vuran genç gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini silahla vurarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Siltre Sokak'ta ikamet eden Ömer Güvenç (42) annesi Havva Güvenç ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Güvenç silahla annesini balkonda vurarak yaraladı.



Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, anne Güvenç'i evde yaralı halde buldu.



Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan anne Güvenç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Ömer Güvenç ise gözaltına alındı.