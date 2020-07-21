T24 LogoT24 Logo
Gündem

Annesini pompalı tüfekle öldürdü

21 Temmuz 2020 16:40

Antalya'da tartıştığı annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldüren Berk K. (35), ardından polise gidip teslim oldu. 

Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk K., annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Berk K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



 



ETİKETLER

antalyaseher fakberk kannesiniöldürdü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24