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Annesini öldürüp, poşete koyduğu kafasını kapıya astı

Şizofreni tedavisi gören Çağatay Taş'ın polisteki ifadesinde, annesinin şeytan olduğunu kendisine cinlerin söylediğini ve cinlerden emir aldığını ifade etti

18 Mayıs 2016 19:40

Mersin’in Silifke ilçesinde şizofreni hastası Çağatay Taş, kendisini evlatlık alıp büyüten annesi Durdu Taş’ı bıçakla öldürdü, başını kesip poşete koyarak bir evin bahçe kapısına astı.

Say Mahallesi'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, şizofreni hastalığı nedeniyle tedavi gören Çağatay Taş, annesini bıçakla öldürüp, başını da vücudundan kesip ayırdı.

Annesinin başını bir poşete koyan Çağatay Taş, evlerinin yaklaşık 50 metre uzağında bulunan bir evin bahçe demir kapısına asarak olay yerinden uzaklaştı.

 

Askerden çürük raporu almış

 

DHA'nın haberine göre, komşuları Durdu Taş’ın başsız cesedini görünce dehşete kapılarak polise haber verdi. Olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Çağatay Taş, yakalandı.

20 yıl önce evlat edinilen Çağatay Taş’ın son birkaç yıldır psikolojik sorunlar yaşadığı, uyuşturucu kullandığı ve şizofreni hastalığı yüzünden tedavi gördüğü, bu hastalığı nedeniyle bir süre önce askerlik yapmak için gittiği birliğinden çürük raporu alarak gönderildiği öğrenildi. Çağatay Taş’ın bir süre önce ise kahvehanede birini öldürmek istediğinden söz ettiği de iddia edildi.

 

Polisteki ifadesi şoke etti

 

Çağatay Taş polisteki ifadesinde annesinin şeytan kendisinin cin olduğunu, kendisine cinlerin emir vererek annesinin öldürülmesi gerektiğini söyleyip, bunun için öldürme girişiminde bulunduğunu söylediği iddia edildi.

İfadesinde annesini öldürerek gereğini yaptığını söyleyen Çağatay Taş'ın, cinayetin işlendiği sabah saatlerinde kendisine emir geldiği için annesini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

 

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