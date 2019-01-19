Annesini öldüren alzheimer hastasına 'şizofreni' teşhisi konuldu

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı annesini iterek yere düşüren ve ölümüne neden olan alzheimer hastası Mehmet H.\'ye (75), şizofreni teşhisi konuldu. Mehmet H.\'nin akıl ve ruh sağlığı hastanesinde tedaviye alınmasına karar verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Alzheimer hastası Mehmet H., bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Lütfiye H.\'yi (100) itti. Düşen kadın başını yere vurunca olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümüne neden olan Mehmet H.\'ye şizofreni teşhisi konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Mehmet H.\'ye şizofren teşhisi konulması nedeniyle Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi\'ne zorunlu yatışının yapılarak tedavi edilmesine karar verildi.