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Annesini öldürdü, ayağından vurularak yakalandı

Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Eynesil İlçesi'nde annesi 76 yaşındaki Zeynep Bayrak'ı tabancayla öldüren ve 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 57 yaşındaki Fahri Bayrak, jandarma ekiplerince ayağından vurularak yakalandı

31 Ekim 2017 19:38

Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Eynesil İlçesi\'nde annesi 76 yaşındaki Zeynep Bayrak\'ı tabancayla öldüren ve \'teslim ol\' çağrısına ateşle karşılık veren 57 yaşındaki Fahri Bayrak, jandarma ekiplerince ayağından vurularak yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin İshaklı Köyü\'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Fahri Bayrak ile annesi Zeynep Bayrak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fahri Bayrak, annesine tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Zeynep Bayrak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli Fahri Bayrak\'a \'teslim ol\' çağrısında bulundu. Teslim olmayarak tabancasını ateşleyen Fahri Bayrak, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
\'Silahla adam yaralama\' suçundan sabıkası bulunan Fahri Bayrak\'ın şizofreni tedavisi gördüğü ileri sürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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