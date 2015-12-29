Annesini öldürdü, ailesi ölüm ilanına adını yazdı

Ruh sağlığı yerinde olmayan ve tedavi görmesi gereken Aslı Sönmezler, tedavi olması konusunda ısrarcı olan annesi Belgin Hızal'ı boğarak öldürdü. Aslı Hızal’ın dede ve teyzesi Belgin Hızal'ın ölüm ilanına katil kızının adını da yazdı.

Amerika'da sanat eğitimi alan Aslı Sönmezler yurda dönüşte Bodrum'daki yazlıklarına yerleşmişti. Belgin Hızal telefonlarına çıkmayan kızına sosyal medya hesaplarından "Sait Faik gibi yalnızlığa özeniyorsun. Ama o bile annesini arardı" diye sitem ediyordu.

3 ay önce kızını tedavi için İstanbul'a gelmeye razı etti. Ancak Aslı Sönmezler tedavi olmayı ısrarla reddetti. Israrcı olan annesini boğarak öldürdü.

'Kızını çok severdi'





Babası Süha Hızal ve ablası Elvide Hızal, Belgin Hızal'ın ölüm ilanına katili olan kızı Aslı Sönmezler'in adının yazılmasını istedi. Gerekçeleri şuydu: "Belgin kızını çok severdi. Ayrıca Aslı hasta ve ne yaptığının bilincinde değil."