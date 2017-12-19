Annesini nasıl öldürdüğünü anlattı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, annesi Serap Topuzoğlu’nu (51)baltayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sertan Topuzoğlu’nun yargılanmasına başlandı. Sertan Topuzoğlu duruşmadaki ifadesinde, \"Annemi öldürmem gerektiğini düşündüm. Baltayla kafasına vurdum. Öldüğünden emin olmak için kafasının çatladığı yere baltanın sapını soktum. Daha sonra ses çıkarmasın diye çamaşır mandalını burnuna taktım. Üzerimi değiştirip çıktım\" dedi.

Geçen 27 Ağustos\'ta, Sertan Topuzoğlu annesi Serap Topuzoğlu ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sertan Topuzoğlu eline geçirdiği baltayla annesine saldırdı. Vücudunun birçok yerine balta darbesi alan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Serhat Topuzoğlu eve geldiğinde eşini kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serap Topuzoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Serap Topuzoğlu\'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra polis cadde üzerindeki güvenlik kameralarını ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Şizofreni hastası olduğu için başka kişilere zarar verme ihtimaline karşın kentteki tüm ekiplere Sertan Topuzoğlu’nun fotoğrafları dağıtıldı. Yapılan araştırma sonucunda annesini öldürdüğü öne sürülen zanlının Bornova ilçesinde olduğu tespit edildi. Fiziki takip sonucunda sokakta yürüyen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Sertan Topuzoğlu, sanık avukatı, sanığın babası Serhat Topuzoğlu katıldı. Hakkında \'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, Amerika’da psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi. Türkiye\'ye döndükten sonra kendini iyi hissettiği için tedavi görmediğini belirten sanık, askere gittikten 15 gün sonra psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çürük raporu verildiğini ve askerliğinin bittiğini belirtti. Topuzoğlu savunmasında , \"Evde tek başıma yaşıyordum. Ara sıra annem gelip giderdi. Olay günü, ben havalimanına gittim, geri geldim. Eve geldiğimde annem evdeydi. Mutfakta yemek yapıyordu. Annemi ölmesi gerektiğini düşündüm. Bana öyle söylüyorlardı. Annemle aramızda hiçbir konuşma olmadan baltayla kafasına vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Öldüğünden emin olmak için kafasının çatladığı yere baltanın sapını soktum. Daha sonra ses çıkarmasın diye çamaşır mandalını burnuna taktım. Üzerimi değiştirip evden çıktım. O gün kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa yapmazdım. Yaptığımdan çok pişmanım\" dedi.

\'KENDİ İRADESİYLE ÖLDÜRMÜŞ OLAMAZ\'

Duruşmada söz alan baba Serhat Topuzoğlu oğlunun kendi iradesiyle annesini öldürmesinin mümkün olmadığını ve hastalığından dolayı böyle bir şey yapmış olabileceğini belirterek, \"Oğlumun küçük yaşlarda hiperaktiflik vardı. Doktor ilaç yazdı. Yan etikler olunca ilaçlar kesildi. 15 yaşında psikolojik rahatsızlığı başladı. Bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Bize bir zarar vermiyordu. Annesine bir defa şiddet uyguladı. Genelde eşyalardan hıncını çıkarıyordu. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'ne yatırdık. Oğlum annesini kendi iradesi ile öldürmüş olamaz, hastalığı nedeniyle öldürdü. Oğlumdan şikayetçi değilim\" diye konuştu.

Duruşma savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ederken, mahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na sevk edilmesine, tutukluluk halinin devam etmesine karar verip duruşmayı erteledi.



FOTOĞRAFLI