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BBC Türkçe

Annesini kurtaran yavru balina görüntülendi

Avustralya'da sahile vurup kuma saplanan balina, yavrusunun da itmesiyle kurtuldu. Görüntülenen anne ve yavru balina yeniden açık denizlere döndü.

07 Ekim 2016 16:40

Avustralya'da sahile vurup kuma saplanan balina, yavrusunun desteğiyle kurtuldu. Görüntülenen anne ve yavru balina yeniden açık denizlere döndü.

Kambur balina önceki gün Brisbane'in 100 kilometre kadar güney batısındaki Kuzey Stradbroke Adası yakınlarında görüldü.

Görüntülerde huzursuzlanan yavru balina annesini itiyor görünüyor.

40 dakika kadar süren bir çabadan sonra anne balina yerinden kımıldamayı başarıyor ve yavrusuyla açık denizlere dönüyor.

Queensland Parks and Wildlife Services

Fakat yükselen suların ve küçük balinanın itişlerinin yardımıyla anne balina, onlar gitmeden kendisini kurtarmayı başardı.

QPWS sözcüsü, ekiplerinin zaten kurtulmuş olan balina ile yavrusunu sığ sulardan açık denize yönlendirdiğini bildirdi.

Sözcü "Anne balina bayağı yorgun ve stresliydi" dedi.

Balinalar bu mevsimde Queensland sahillerinde çok sık görülüyor.

Çoğu bu sahillerde yavrulayıp, yavrularını biraz büyüttükten sonra geri asıl suları olan Antarktika'ya dönüyorlar.

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