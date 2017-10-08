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Annesini koltukta ölü buldu

ÇORUM, (DHA )- ÇORUM'da yalnız yaşayan 61 yaşındaki Arife Gülderen Gençler, oğlu Mehmet Gençler tarafından evinde ölü bulundu

08 Ekim 2017 18:48

ÇORUM, (DHA )- ÇORUM\'da yalnız yaşayan 61 yaşındaki Arife Gülderen Gençler, oğlu Mehmet Gençler tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, Çorum\'un Kale Mahallesi\'nde meydana geldi. Annesini görmeye giden Gençler, kapıyı çaldı. Kapının uzun süre açılmaması üzerine Gençler, durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine gelerek, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kapıyı kırarak, eve girdiğinde anne Gençler\'i koltukta oturur halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde anne Gençler\'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Arife Gülderen Gençler\'in cansız bedeni, otopsi için Erol Olçok Egitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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