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Annesini kaybeden yavru karaca bakıma alındı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BOLU Aladağ'da, yol kenarında henüz yeni doğmuş annesini kaybettiği düşünülen bir karaca yavrusunu bulan avcılar, karacayı Doğa Koruma Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti

17 Haziran 2018 02:18

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BOLU Aladağ\'da, yol kenarında henüz yeni doğmuş annesini kaybettiği düşünülen bir karaca yavrusunu bulan avcılar, karacayı Doğa Koruma Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bakıma alınan karaca yavrusu daha sonra doğaya salınacak.
Bolu Aladağ\'a giden avcılar, yol kenarında henüz yeni doğan bir karaca yavrusu olduğunu fark etti. Annesini kaybettiği düşünülen ve tekrar yolunu bulamayan karaca yavrusu avcılar tarafından yakalanarak araca alındı. Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü\'ne haber verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yavru karacayı teslim alarak Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Bir süre burada beslenecek ve bakımları yapılacak olan karaca yavrusunun daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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