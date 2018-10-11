Annesini kanserden kaybeden lösemi hastası Deniz Bartu için seferberlik

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da 4 yıl önce, 29 yaşındayken yumuşak doku kanserinden yaşamını yitiren öğretmen Damla Akar Menteşe\'nin oğlu Deniz Bartu (6) da yaklaşık 3 yıldır lösemiyle mücadele ediyor. Doktorların, 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kampanyaya dönüştü. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi.

Akçaabat ilçesinde 2 çocuk annesi, öğretmen Damla Akar Menteşe 4 yıl önce yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirdi. Ölüm acısı yaşayan aile, 14 Şubat 2016\'da, Menteşe\'nin oğlu Deniz Bartu\'ya da annesi gibi kanser teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır lösemi tedavisi süren ve doktorların 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kısa sürede kampanyaya dönüştü.

Trabzon başta olmak üzere Türkiye\'nin çeşitli illerinde çağrılar üzerine, kök hücre bağışı kampanyaları başlatıldı. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi. Ailesi, Deniz Bartu\'nun sağlığına kavuşabilmesi için uygun donörü umutla bekliyor.

\'GÖNÜLLÜ DONÖR OLMALARINI BEKLİYORUZ\'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi\'nde tedavisi süren Deniz Bartu\'nun babası Soner Menteşe, oğlunun sağlığına kavuşması için ilik naklinin yapılması gerektiğini söyledi. Baba Menteşe, \"2016 yılı 14 Şubat\'ta oğluma ilk tanısı konuldu. Lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. 2,5 buçuk yıl çok güzel bir tedavi süreci oldu. Hastalığı gün geçtikçe iyiye gidiyordu. Sonra hastalığın tekrarladığı söylendi. Ondan önce ilik nakli gerekmiyordu. Ama artık ilik nakli gerekiyor iyileşmesi için. 3 senedir buralardayız. Türkiye\'de çoğu hastanelerde pediatri bölümünde yatan lösemi ya da başka kanser türü hastaları yatıyor. Uygun donör bekleyen o kadar çok hasta var ki. Deniz Bartu\'nun iyileşebilmesi için ilik nakli gerekiyor. Eğer aile içi uygun donör bulunmazsa aile dışı tarama başlıyor. Bulunması çok zor, milyonda bir ihtimal. Türkiye 80 milyon ama ülkemizde donör sayısı maalesef 200 binlerde. Dünya genelinin çok çok altında. Hem Deniz Bartu\'ya hem de diğer hastalara hayat olmak için vatandaşlarımızdan gönüllü donör olmalarını bekliyoruz\" dedi.

\'VÜCUDUNU NAKLE HAZIRLIYORLAR\'

Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten Soner Menteşe, \"Biz yıllardır bu işlerin içindeyiz. İnsanlara söylüyoruz. Hayat ışığınız mı söndü? Gelin onkoloji bölümünde bir iki tur atın. Hayat ışığınız geri gelecektir. Allah kimseyi buralara düşürmesin. Oğlumun tedavisİ sürüyor. Şimdi de relaps tedavisine başlandı. Yani Deniz Bartu\'nun vücudunu nakle hazırlıyorlar. Yani planlamada en fazla 3 ay sonra nakil gerektiriyor. Planlama dışında her geçen gün bu ilaçlar daha fazla verilip vücudu daha da güçsüz olacak ve çocuğumun yaşama olasılığı düşecek\" diye konuştu.



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