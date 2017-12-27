Annesini defnettiği gün kalp krizinden öldü

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Otobüs Terminali\'nde gişe görevlisi olarak çalışan Uğur Yağızer (39), 7 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Hatice Yağızer\'i (60) toprağa verilmesinin ardından kalp krizi geçirerek öldü.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde gişe görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Uğur Yağızer\'in, 7 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören annesi Hatice Yağızer, geçen pazartesi günü yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan Uğur Yağızer, aynı gün annesinin cenazesini Kurşunlu Mezarlığı\'na defnetti. Arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı Yağızer, mezarlık dönüşü havalimanı yolu üzerinde otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Yağızer, yolda yaşamını yitirdi.

Uğur Yağızer\'in cenazesi, dün Şafak Mahallesi\'nde kılınan öğle namazının ardından annesinin yanına defnedildi.



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