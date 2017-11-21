Annesini boğarak öldüren kadına müebbet hapis cezası (2)

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - SARIYER, Uskumruköy\'de annesi Belgin Hızal\'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Aslı Sönmezler, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan sanık Aslı Sönmezler getirildi. Şikayetçiler dedesi Mustafa Süha Hızal ve teyzesi Elvide Hızal\'ı ise avukat Handan Bakbak temsil etti.

SAVUNMASINI YAPARKEN AĞLADI

Sanık Aslı Sönmezler, dedesinin mason olduğunu, algısı açık olduğu için fal baktığını, annesinin büyü yaptığını ifade ettiği savunmasında ağladı. Sönmezler şunları söyledi:

Cezaevinde insanın düşünmek için çok zamanı oluyor. Öncelikle şizofren olduğum yönündeki düşüncelere katılmadığımı belirtmek istiyorum. Benim algılarım çok kuvvetlidir. Rus uçağı düşürülmeden önce ruslarla savaş çıkacağını söylemiştim. Ancak benim algılarımın açık olması, önceden bazı olayları tahmin edip bilip söylemem doktorlar tarafından yanlış değerlendirilmiş olabilir. Kesinlikle miras alabilmek için anneme karşı davranışta bulunmuş değilim. Kendi çabalarımla yurtdışında okudum. İyi bir anne değildi. Anne sütüyle dahi beslemedi. Bana hep kötü davrandı. 5 günde bir duş alıyordu. Ölmesi gereken bir kadındı. Mesele kediler meselesi değildir. Zaten sağlıklı karar veren bir kişi de değildi. Ceza almaya razıyım. Belki ben de hastayım ama o kadın beni hasta ediyordu. Ben anne katiliymiş gibi medyada lanse ediliyorum, ancak mahkemenizce bana anne gibi davranmamış olmasının değerlendirilmesini talep ediyorum. Ve bana hak ettiğim cezanın verileceğini düşünüyorum.\"



AVUKATI CEZA EHLİYETİ BAKIMINDAN RAPOR ALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sanığın avukatı Erkin Göçmen de müvekkilinin ceza ehliyeti bakımından üniversitelerdeki psikiyatristlerden rapor aldırılmasını talep ederek \"Müvekkilimin olayı masonlukla, büyücülükle, falla ilişkilendirmesi bile durumunu göstermektedir\" dedi. Şikayetçilerin avukatı Handan Bakbak ise, müvekkillerinden Mustafa Suha Hızal\'ın vefat ettiğini belirterek \"Sanığın ceza ehliyetiyle ilgili savunma yerinde değildir\" dedi.

OLUMLU HAL NEDENİYLE CEZASI MÜEBBET HAPSE İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın ceza ehliyetine ilişkin en son adli Tıp Kurumu Genel Kurulu\'ndan rapor alındığını belirterek yeniden rapor aldırılması yönündeki talebi reddetti. Heyet oybirliğiyle verdiği kararda, sanık Aslı Sönmezler\'i üst soy olan annesine karşı kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğunu belirterek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve tavırlarını ve verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına indirerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

26 Aralık 2015 tarihinde sanık Aslı Sönmezler annesini boğarak öldürdükten sonra 155\'i arayarak polise teslim olmuştu. Olay yerine giden jandarma, Aslı Sönmezler\'i kendilerini beklerken, annesi Belgin Hızal\'ı da mutfakta yüzüstü yerde yatar vaziyette bulmuştu. Adli Tıp Kurumu\'nca annenin boğma sonucu öldürüldüğü belirlenmişti. Tanık olarak dinlenen Belgin Hızal\'ın teyzesi Cavide Y., Aslı Sönmezler\'in ABD\'de üniversite bitirdiğini, kendisinin akıl hastası olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti. Belgin Hızal\'ın ablası tanık Elvide Hızal de kız kardeşiyle Aslı\'nın arasında çoğu zaman tartışmalar yaşandığını, tartışmaların nedenin kızının ruhsal rahatsızlığından kaynaklandığını ifade etmişti. Elvide Hızal, sanığın kendisine verilen ilaçları kullanmadığını da anlatmıştı. Cinayetten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü\'ne sevk edilen sanığın \"Bipolar affektif bozukluk (duygudurum bozukluğu)\" rahatsızlığı bulunduğu belirtilmişti. Aynı şekilde sanığın avukatı da 5 profesörün imzaladığı 10 Şubat 2016 tarihli, müvekkilinin cezai ehliyeti olmadığına dair raporu savcılığa sunmuştu. Psikiyatrist Prof.Dr. M.Özkan Pektaş\'ın hazırladığı raporda sanığın \"kronik psikotik bozukluk\" denen hastalık bulunduğu belirtilmişti. İddianamede sanığın akıl hastalığının etkisiyle öz annesini boğarak öldürdüğünü ifade edilerek ceza verilmeyip tedavi altına alınması talep ediliyordu. Yargılama sırasında, sanık Aslı Sönmezler\'in Adli Tıp Kurumu\'nca yapılan değerlendirmeye göre olay sırasında ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilmişti.